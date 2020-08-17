Bursa'da çıkan yangın villalara sıçradı

Bursa'daki orman yangını rüzgarın ani yön değiştirmesiyle çevresindeki villalara sıçradı.
Bursa’nın Demirci Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyor. Rüzgarın ani yön değiştirmesiyle bir anda villaların bahçelerine sıçrayan yangın sebebiyle villa halkı panik yaşadı. Demirci’den Dağyenice Göleti'ne giden yol itfaiye ekiplerince kapatıldı. Göletin etrafındaki yerler de boşaltılıyor.
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