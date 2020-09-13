Bursaspor taraftarı: "Bu şehrin tek umudu sensin"

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Bursaspor’un en ateşli taraftar grubu Teksas, bugün oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda muhteşem bir görsel hazırladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’u taraftarı yine yalnız bırakmayacak. Pandemi sebebiyle maçlara seyirci alınmazken, yeşilbeyazlı takımın en ateşli taraftar grubu Teksas, sezon öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndan muhteşem bir görsel hazırladı.

‘Bu şehrin tek umudu sensin’ pankartı asan yeşilbeyaz sevdalıları, Teksas tribününe de Bursaspor’un armasını ve taraftar silüetini adeta koltuklara işledi. Muhteşem bir koreografiye imza atan Bursaspor taraftarı, bugün saat 16.30’da oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi takımını manevi anlamda yalnız bırakmayacak.

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