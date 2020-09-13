Kaçak ağaç keserken fotokapana yakalandı

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSA'da kaçak ağaç kesen kişi fotokapanla görüntülendi. Bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Kentte ormanda kaçak ağaç kesen bir kişi, fotokapana yakalandı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, kaçak ağaç kesen kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Öte yandan ormanların, Orman Bölge Müdürlüğü'nce yerleştirilen fotokapanlarla 7 gün 24 saat gözetlendiği de hatırlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-09-13 15:00:40



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