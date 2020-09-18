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Jandarma sosyal mesafe kurallarına uymayanları affetmedi Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan iş yeri ve şahıslara 101 bin 667 lira para cezası kesildi

İHA

Jandarma sosyal mesafe kurallarına uymayanları affetmedi Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan iş yeri ve şahıslara 101 bin 667 lira para cezası kesildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan iş yeri ve şahıslara 101 bin 667 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde Covid19 tedbirleri kapsamında Bursa'da da jandarma ekipleri denetimleri arttırdı. 118 tim/unsur, 455 personel ile yapılan denetimler sonucunda; 71 berber ve güzellik merkezi, 2 alışveriş merkezi, 2 taksi durağı, 118 ticari taksi, 5 pazar yerleri, 299 şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım, 460 kahvehanekıraathane, 6 hamam, sauna, buhar odası, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzları, 249 lokanta, restoran, kafe vb. yerler, 2 spor merkezi, 92 sahil bandı, mesire yeri, 29 konaklama tesisi, 58 çay bahçesi, 18 dernek lokali, 23 nikah ve düğün salonu, 9 internet kafe, salon ve elektronik oyun yeri, 2 lunapark ve tematik park, 2 ganyan bayii, 260 cami, 8 halı saha denetlendi. Denetleme neticesinde ticarî taksilere 3 bin 717 lira, toplu ulaşıma 6 bin 300 lira, kahvehane ve kıraathanelere 33 bin 870 lira, lokanta ve restoranlara 20 bin 700 lira, sahil bandı piknik ve mesire yerlerine 35 bin 280 lira, çay bahçelerine bin 800 lira olmak üzere toplam 101 bin 667 lira idarî para cezası kesildi. Denetimler hız kesmeden devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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