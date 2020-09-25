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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

T2’de işler rayına girdi

İHA

T2’de işler rayına girdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistemi şehrin kuzeyi ile buluşturacak projesi olan T2 tramvay hattında, ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapılmasının ardından çalışmalara hız verildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, raylardaki ilk kaynağın ateşlemesini de bizzat kendi yaptı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kenti demir ağlarla örme hedefleri doğrultusunda projelendirdiği ancak son genel seçimlerin ardından yaşanan döviz türbülansı ve müteahhit firmanın Bakanlığa yaptığı tasfiye talebi yüzünden inşaatın durduğu Kent Meydanı Terminal tramvay hattında çalışmalar yeniden başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 11 istasyonu bulunan toplam 9 bin 445 metre uzunluğundaki Kent Meydanı Terminal Tramvay Hattı İnşaatı Yapım İşinin, ‘tamamlama işleri’ ihalesini 5 Ağustos’ta gerçekleştirdi. İhaleyi kazanan Öztimur şirketi ile 21 Ağustos'ta sözleşme imzalanırken, 3 Eylül'de yapılan yer tesliminin ardından çalışmalar başladı. İhale kapsamında hat üstyapısındaki eksik ray kaynakları, raylarının gerdirilmesi, ayarlamaların yapılması, makas montajları, makas kaynakları, eksik imalatların tamamlanması, hat üzerindeki 9 adet üstgeçit istasyonun dış cephe kaplamaları, cam ve prefabrik kaplama işleri gibi tüm eksiklikler tamamlanacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Zafer Işık ile birlikte raylarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bursa’nın 2015 yılından beri en çok konuştuğu konulardan birinin de T2 hattı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, ihaleyle ilgili şansızlıklar, ekonomideki gelişmeler ve pandemi süreci gibi etkilerle projede gecikme yaşandığını hatırlattı. Mevcut müteahhitle sözleşmenin feshedilmesinin ardından yeni ihalenin yapıldığını dile getiren Başkan Aktaş, “İhaleyi kazanan Öztimur Yapı Proje ile sözleşme imzaladık. 31 milyon 400 bin TL’lik sözleşme kapsamında yer teslimini 3 Eylül’de yaptık ve firma çalışmalara hemen başladı. Bu işin tamamı değil. Bildiğiniz gibi biz projeyi Avrupa Yatırım Bankası'nın ihalesiyle tamamlıyoruz. Avrupa Yatırım Bankası yarım işlere destek vermiyor. Bu nedenle inşaat ve istasyonlarla alakalı yarım işlerimizi kendi imkanlarımızla bitiriyoruz. Diğer kısmı ise tabii ihale konusu ve birkaç ay içerisinde ihalesi yapılacak. Onlar da dışarıda hazırlanacak ve elektromekanik sistemlerin montajı yapılarak temennimiz inşallah 2021 sonuna kadar bu sistemin yürüyeceğini göreceğiz” dedi.
Başkan Aktaş, oteller, iş merkezleri, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ve alışveriş merkezlerinin de bulunduğu İstanbul Caddesi’ni daha da cazip hale getirmek için başta Beşyol mevkii olmak üzere bölgede bazı kentsel dönüşüm projelerini uygulayacaklarını, T2 hattının da bölgeye ayrı bir cazibe katacağını vurguladı.
İlk kaynak Aktaş’tan
Rayların yapılmayan kaynak imalatlarının tamamlanması için devam eden çalışmaları dikkatle inceleyen Başkan Aktaş, ilk kaynağın ateşlemesini de bizzat kendisi yaptı. “Kent Meydanı Terminal Tramvay Hattı (T2 hattı) inşaat tamamlama işleri” ihalesi kapsamında; hat üst yapısındaki eksik ray kaynakları, ikinci tabaka balast, S49 raylarının gerdirilmesi, buraj yapılması, makas montajları, makas kaynakları, eksik betona tespitli hatların yapımı ve balastlı hat eksik prefabrik kablo kanalı montajı yapılacak. 9 adet üstgeçit istasyonun solid polikarbonat, membran kaplama çatı örtüsü, asansör ve üst geçit prekast cephe kaplama, teknik hacim dış cephe klinker kaplama, üst geçit kompozit panel kaplama, asansör dış cephe kompozit panel ve cam kaplama, 2 Nolu istasyon çelik imalatı ve montajı, kauçuk kaplama, paslanmaz korkuluk, kompozit kaplama imalatları yapılacak. Bunun yanı sıra trafo ve istasyonlarda teknik hacimlerde klinker kaplama ve karo kaplamaları imalatları yapılacak. Hat yolu üzerinde eksik katener direkleri montajı, katener temel imalatları ve hat yolu eksik drenaj çıkışlarıyla birlikte otobüs terminali drenaj hatlarının döşenmesi gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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