Dev lahana görenleri şaşırttı

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Bursa'da 40 kilogramlık lahana görenleri şaşkına çevirdi.

İznik ilçesinde bir balıkçıya hediye edilen dev lahana ilgi görüyor. Çakırca mahallesinde balık işletmesi bulunan Hüsnü Köroğlu’na 40 kiloluk lahana hediye edildi. Köroğlu lahanayı kesmeye kıyamayınca sergilemeye başladı. İşyerine gelenler lahana ile hatıra fotoğrafı çektirirken, bu yörede yetişen sebzenin teraziye konulduğunda 40 kilogram gelmesi dikkat çekiyor.

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