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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestel’de ihtiyaç sahibi öğrenciler için ‘tablet’ kampanyasI

İHA

Kestel’de ihtiyaç sahibi öğrenciler için ‘tablet’ kampanyasI

Kestel Belediyesi, Koronavirüs (Covid19) salgını dolayısıyla 20202021 eğitimöğretim yılında uzaktan eğitim görecek ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyasi başlattı.
Kestel Belediyesi, koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim gören Kestelli ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği vermek için ilçede kampanya başlattı. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, salgın sebebiyle milyonlarca öğrencinin eğitimine uzaktan devam etmek zorunda kaldığı şu günlerde hiçbir öğrencinin tablet veya bilgisayarı olmadığı için eğitimden mahrum kalmasını istemediklerinin altını çizdi. Başkan Tanır, ‘’ EBA TV’de tableti veya bilgisayarı olmadığı için derslerine katılamayan çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmesi adına başlayan uzaktan eğitim dönemiyle ortaya çıkan tablet ihtiyacını gidermek amacıyla Kestel Belediyesi olarak bir kampanya başlattık. Kampanya çerçevesinde, hayırsever vatandaşlarımızın ulaştırdığı tabletleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün kurduğu komisyonda yapılacak tespit ile, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştıracağız. Kestel Belediyesi olarak, hiçbir çocuğumuzun uzaktan eğitimden mahrum kalmasını ve eğitim öğretimine ara vermesini istemiyoruz. İnşallah, kampanyamızın sonunda yüzlerce ihtiyaç sahibi öğrencimizi, tabletleriyle kavuşturacağız. Kestelli hayırsever hemşehrilerimizi çocuklarımızın bu sevincine ortak olmaları için kampanyaya davet ediyor, kampanyamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.’’ diye konuştu.

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