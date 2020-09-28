Düğünde maganda dehşeti

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Bursa’da bir düğünde gelin alma esnasında silahlar ile havaya ateş eden magandalar kameraya yansıdı.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Güneştepe Mahallesi’nde bir düğünde gelin alma esnasında silahlar ile havaya ateş eden magandalar görüntülendi.

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