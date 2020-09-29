Gemlik Belediyesi’nden dolu seferberberliği

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ve çevresinde dolu yağışı maddî hasara sebep oldu.

Gemlik’te öğleden sonra kuvvetli dolu yağışı etkili oldu. Karacaali, Narlı ve Kumla başta olmak üzere çevre mahallelerde meydana gelen dolu yağışı zeytinliklere büyük zarar verdi. Tonlarca mahsûlün hasar gördüğü yağış sonrası Gemlik Belediyesi ekipleri derhâl bölgeye intikal etti. Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, meclis üyeleri ve daire müdürleri, bölgede incelemelerde bulunarak muhtarlar ve mahalle sakinleri ile görüştü.

Dolu yağışının kısa sürede kuvvetlenip zeytinliklere büyük zarar verdiğini söyleyen Karacaali Muhtarı Göksal Noca, “Üreticimizin bir yıllık emeği hebâ oldu. 15 dakika süren yağışta bütün ürün zarar gördü, zeytinci perişan oldu” dedi.

Çevre mahallelerdeki zeytinliklerde hasarın büyük olduğunu belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise muhtarlardan bilgi aldı. Başkan Sertaslan, bir âfet durumu ile karşı karşıya olduklarına dikkat çekti. Üreticinin meydana gelen zarardan asgarî şekilde etkilenmesi için yağışın âfet olarak değerlendirilip üst makamlarca bu şekilde işlem yapılması gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı, Gemlik Belediyesi’nin bütün müdürlükleri ve imkânları ile hasar gören kırsal bölgelere gerekli desteği sağlayacağını dile getirdi.

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