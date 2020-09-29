Polisten kaçan motosikletliye otomobilin çarpma anı kamerada



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)BURSA´da ehliyeti olmadığı için polisten kaçan Mesut U.´nun (34) motosikletine, otomobil çarptı. Kazada Mesut U. yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 14.30 sularında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi´nde meydana geldi. Polis ekipleri, motosikletinin plakası olmadığı için Mesut U.´ya `Dur´ çağrısı yaptı. Ancak Mesut U. motosikletiyle polislerden kaçmaya başladı. Kaçarken kontrolsüz şekilde caddeye çıkan motosiklete, Emine Şeker (50) yönetimindeki 16 UC 591 plakalı otomobil çarptı. Çarpmasının etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Mesut U., yaralandı. Mesut U.'ya çağrılan acil sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

5 BİN 533 LİRA CEZA KESİLDİ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Mesut U.´nun ehliyeti olmadığı ve motosikletinde plaka bulunmadığı için kaçtığını belirledi. Mesut U.´ya, `ehliyetsiz araç kullanmak´ suçundan 2 bin 473 lira, `plaka takmama´ suçundan ise 3 bin 60 lira olmak üzere toplam 5 bin 533 lira ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-09-29 17:02:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.