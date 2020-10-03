Sırtlarını 2 bin yıllık lahite dayadılar 2 bin yıllık lahidin dibinde çay keyfi

Bursa’nın İznik ilçesindeki Ayasofya Camii bahçesinde kaderine terk edilmiş 2 bin yıllık lahit, taksi durağının bir parçası haline geldi. Burada çay içen esnaf sırtını 2 bin yıllık lahide dayadı.

UNESCO’nın geçici miras listesinde bulunan 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik’te Ayasofya bahçesinde roma dönemine ait 2000 yıllık lahit bulunuyor. Kaderine terk edilmiş lahit ilgisizlikte kuma gömülmüş ve hava şartlarından dolayı tahrip görmüş.

Taksi durağı ile iç içe duruyor

Lahitin hemen dibinde ise taksi durağı bulunuyor. Taksiciler zaman zaman sehpalarını lahitin dibine koyup çaylarını kahvelerini 2 bin yıllık lahide dayayıp içiyor.

Bunun tarihi lahit olduğunu öğrenince şaşkına dönen Taksici Bedri Zağlı, “Benim lahit olduğundan haberim yok. Fakat burada çürüyor. Herkes merak bakıyor kim ne olduğunu bile bilmiyor. Müzeye veya daha Başka bir yere kaldırılırsa daha çok ilgi çeker. Ve turizme katkısı olur” dedi.

İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri ise yeni arkeoloji müzesi tamamlanınca lahiti buraya koyacaklarını ifade ettiler.

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