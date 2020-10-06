Türk Kızılay Bursa Şubesi ve dört kulübün iş birliği ile düzenlenen futbol turnuvasında sporcular paylaşmak için ter döktü.

40’ar dakikalık olarak oynanan maçlar sonunda kazanan dostluk oldu. Fairplay ve pandemi kurallarına uygun bir şekilde, bütün sosyal mesafe, hijyen tedbirleri alınarak, dostluk çerçevesinde gerçekleşen futbol şöleninde Bursa 19 Mayıs Spor, Uludağ Yıldız Spor, Fatih Gücü Spor ve 1947 Çekirge İdman Yurdu takımları mücadele etti. Organizasyonun ilk karşılaşmasında Bursa 19 Mayıs Spor, Uludağ Yıldız Spor’u 21’lik skorla yendi. İkinci maçta ise 1947 Çekirge İdman Yurdu, Fatih Gücü Spor’a karşı 20’lık galibiyet aldı. Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde Uludağ Yıldız Spor ve Fatih Gücü 11’lik beraberlik elde ederken, penaltılarla kazanan Fatih Gücü oldu. Çekişmeli geçen final maçında ise Bursa 19 Mayıs Spor Kulübü ve 1947 Çekirge İdman Yurdu arasında oynana maç 11’lik beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda atılan penaltılarla maçın galibi ve müsabakaların şampiyonu 19 Mayıs Spor Kulübü oldu.

Maçlar sonunda takımlara kupaları Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ve Türk Kızılay Bursa Şube Yöneticileri tarafından takdim edildi. Kupa töreninden sonra sporculara seslenen Başkan Davut Gürkan, Türk Kızılay’ın iyilik hareketlerini sporla harmanlayarak hep birlikte anlamlı bir organizasyona imza attıklarını belirterek, bütün sporculara, takımların teknik heyetlerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. 19 Mayıs Spor Kulübü Başkanı Zafer Akman ise organizasyon ilesporculara Türk Kızılay ruhunu aşılayarak, iyilik hareketinin yanında olduklarını göstermekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

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