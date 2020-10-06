Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘İyilikte Buluşalım Futbol Şöleni’nde kazanan dostluk oldu İyilik hareketi sporun güzelliği ile buluştu

İHA

‘İyilikte Buluşalım Futbol Şöleni’nde kazanan dostluk oldu İyilik hareketi sporun güzelliği ile buluştu

Türk Kızılay Bursa Şubesi ve dört kulübün iş birliği ile düzenlenen futbol turnuvasında sporcular paylaşmak için ter döktü.
40’ar dakikalık olarak oynanan maçlar sonunda kazanan dostluk oldu. Fairplay ve pandemi kurallarına uygun bir şekilde, bütün sosyal mesafe, hijyen tedbirleri alınarak, dostluk çerçevesinde gerçekleşen futbol şöleninde Bursa 19 Mayıs Spor, Uludağ Yıldız Spor, Fatih Gücü Spor ve 1947 Çekirge İdman Yurdu takımları mücadele etti. Organizasyonun ilk karşılaşmasında Bursa 19 Mayıs Spor, Uludağ Yıldız Spor’u 21’lik skorla yendi. İkinci maçta ise 1947 Çekirge İdman Yurdu, Fatih Gücü Spor’a karşı 20’lık galibiyet aldı. Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde Uludağ Yıldız Spor ve Fatih Gücü 11’lik beraberlik elde ederken, penaltılarla kazanan Fatih Gücü oldu. Çekişmeli geçen final maçında ise Bursa 19 Mayıs Spor Kulübü ve 1947 Çekirge İdman Yurdu arasında oynana maç 11’lik beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda atılan penaltılarla maçın galibi ve müsabakaların şampiyonu 19 Mayıs Spor Kulübü oldu.
Maçlar sonunda takımlara kupaları Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ve Türk Kızılay Bursa Şube Yöneticileri tarafından takdim edildi. Kupa töreninden sonra sporculara seslenen Başkan Davut Gürkan, Türk Kızılay’ın iyilik hareketlerini sporla harmanlayarak hep birlikte anlamlı bir organizasyona imza attıklarını belirterek, bütün sporculara, takımların teknik heyetlerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. 19 Mayıs Spor Kulübü Başkanı Zafer Akman ise organizasyon ilesporculara Türk Kızılay ruhunu aşılayarak, iyilik hareketinin yanında olduklarını göstermekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Aktaş’tan üreten kadınlara moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’tan üreten kadınlara moral ziyareti
Bursa'da silahlı suç örgütüne operasyon; 1'i polis 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı suç örgütüne operasyon; 1'i polis 3 ...
Emekli TOKİ sakinlerine sosyal tesis
YEREL HABERLER Emekli TOKİ sakinlerine sosyal tesis
Bursa'da silahlı örgüt kurma ve yaralama suçundan aranan biri polis 7 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı örgüt kurma ve yaralama suçundan ...
Mudanya parke taşlarla örülüyor
YEREL HABERLER Mudanya parke taşlarla örülüyor
Büyükşehirli Atıcılardan 3 madalya
YEREL HABERLER Büyükşehirli Atıcılardan 3 madalya
Kızının kınasında oynarken rahatsızlanan kadın öldü; fenalaştığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Kızının kınasında oynarken rahatsızlanan kadın öldü; ...
Bursaspor kamp çalışmaları için Bolu’ya gitti
YEREL HABERLER Bursaspor kamp çalışmaları için Bolu’ya gitti
Kızının kınasında oynarken rahatsızlanan kadın öldü; fenalaştığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Kızının kınasında oynarken rahatsızlanan kadın öldü; ...
Özel ambulans takla attı 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Özel ambulans takla attı 2 kişi yaralandı
İnegölspor'un genç forveti Hatayspor'a transfer oldu
YEREL HABERLER İnegölspor'un genç forveti Hatayspor'a transfer oldu
Maskeli 'Fındık' ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Maskeli 'Fındık' ilgi odağı oldu
ANDA’dan İhlas Haber Ajansı'na plaket
YEREL HABERLER ANDA’dan İhlas Haber Ajansı'na plaket
DOSABSİAD korona virüsü testinden geçti
YEREL HABERLER DOSABSİAD korona virüsü testinden geçti
"Bir şeyim yok" dedi, dakikalar sonra yere yığıldı
YEREL HABERLER "Bir şeyim yok" dedi, dakikalar sonra yere yığıldı
Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor Doğa harikası yaylaya yapılan bungalov evler ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor Doğa harikası ...
Yılda sekiz bin mavi kapakla engelli vatandaşlara yardım etti Birlikte el ele verdiler birçok engelli vatandaşa umut oldular
YEREL HABERLER Yılda sekiz bin mavi kapakla engelli vatandaşlara ...
Bursa’nın ormanları böyle gençleştiriliyor Yaşlı çamlar drone ile tespit edilip, ormanlar gençleştiriliyor
YEREL HABERLER Bursa’nın ormanları böyle gençleştiriliyor Yaşlı ...
(Özel) Bunlar da ayran hırsızları Bursa'da ayran çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER (Özel) Bunlar da ayran hırsızları Bursa'da ayran ...
Bursaspor transfer yapamadı
YEREL HABERLER Bursaspor transfer yapamadı
Serdar Özkan ve Sedat Dursun Bursaspor’da kaldı
YEREL HABERLER Serdar Özkan ve Sedat Dursun Bursaspor’da kaldı
Serdar Özkan: “İki gün önce bir takımla anlaştım”
YEREL HABERLER Serdar Özkan: “İki gün önce bir takımla anlaştım”
İnegölspor, Oğuz Çetinkaya ile anlaştı
YEREL HABERLER İnegölspor, Oğuz Çetinkaya ile anlaştı
Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X