Bursaspor’un Bolu kampı sona erdi

Bursaspor’un Bolu kampı sadece 5 gün sürdü. Yeşilbeyazlılar, son çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu'da kamp yaparak değerlendirmek isteyen Bursaspor, beklediği verimi alamadı. Sadece 5 gün süren kampta, Covid19 problemi sebebiyle hazırlık maçı yapacak takım bulmakta güçlük çeken yeşilbeyazlılar, çareyi Bursa’ya dönmekte buldu. Bu sabah Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde 1 saatlik idman yapan ve taktik çalışan Bursasporlu futbolcular, öğle yemeğinin ardından Bursa’ya dönecek. Yeşilbeyazlılar yarın saat 16.00’da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Bandırmaspor’la karşı karşıya gelecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.