Bursaspor’un Bolu kampı sona erdi

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Bursaspor’un Bolu kampı sadece 5 gün sürdü. Yeşilbeyazlılar, son çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu'da kamp yaparak değerlendirmek isteyen Bursaspor, beklediği verimi alamadı. Sadece 5 gün süren kampta, Covid19 problemi sebebiyle hazırlık maçı yapacak takım bulmakta güçlük çeken yeşilbeyazlılar, çareyi Bursa’ya dönmekte buldu. Bu sabah Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde 1 saatlik idman yapan ve taktik çalışan Bursasporlu futbolcular, öğle yemeğinin ardından Bursa’ya dönecek. Yeşilbeyazlılar yarın saat 16.00’da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Bandırmaspor’la karşı karşıya gelecek.

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