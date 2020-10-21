Bursaspor Başkanı Erkan Kamat takımı uğurladı

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Menemenspor maçı için İzmir’e giden Bursaspor kafilesine Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde uğurlama töreni yapıldı.

TFF 1.Lig’in 6. haftasında yarın Menemenspor’la karşılaşacak olan Bursaspor, İzmir’e hareket etti. Yeşil beyazlı kafile için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde uğurlama töreni yapıldı. Başkan Erkan Kamat, yönetim kurulu üyeleri ve personel, Bursasporlu futbolculardan ve teknik heyetten 6 puan sözü aldı. Bursaspor, Menemenspor maçının ardından İzmir’de kamp yapıp Pazartesi günkü Akhisarspor maçını oynandıktan sonra Bursa’ya dönmeyi planlıyor.

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