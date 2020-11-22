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Karantinada kalan ailenin evinde yangın çıktı Yangını gören mahalleli sokağa çıktı, polis müdahale ederek evlerine gönderdi

İHA

Karantinada kalan ailenin evinde yangın çıktı Yangını gören mahalleli sokağa çıktı, polis müdahale ederek evlerine gönderdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karantinada olan bir ailenin kaldığı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 112 ekipleri dışarıya çıkan aileyi ambulansla aldı.
Edinilen bilgilere göre, Mesudiye Mahallesi Cevahir Sokak’ta 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyeni bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla mahalleye dökülen meraklı vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü.
Öte yandan yangının çıktığı evde kalan 4 kişilik ailenin karantinada olduğu öğrenildi. Gelen sağlık ekipleri dışarda bekleyen aileyi ambulansa aldı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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