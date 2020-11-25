Belediye Meclis üyesi korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti

ABD 'Seçiciler Kurulu'nda ilk kez bir Türk!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Keles ilçesinde belediye meclis üyesi Orhan Çetin, Covid19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Keles Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Çetin'in vefat ettiğini duyurdu.

Başkan Aktaş'ın paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Keles Belediye Meclis Üyemiz Orhan Çetin'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Rabb'imden rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum."

Çevresinde çok sevilen Orhan Çetin'in vefatı ailesi, sevenleri ve siyaset camiasını üzüntüye boğdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.