Harmancık'ta su kesintisi

Yüreğimiz yandı! Bir doktor daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Merkez Mahallesinde yapımı devam eden doğalgaz, UEDAŞ ve BUSKİ tarafından yapılacak altyapı çalışmaları kapsamında; Harmancık İlçesi Merkez Mahalle, Ece Mahallesi ve civarında 04.12.2020 31.12.2020 tarihleri arasında 08:0018:00 saatleri aralığında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.