Bursaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TFF 1. Lig'in 12. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olan Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koyamadıklarını dile getirdi.

Tan, "Fizik olarak bizden üstünlerdi. Bu konuda eksiktik. Bunun da eksikliğini yaşadık. Duran toplarla ilgili geçen hafta zaafiyetler yaşamıştık ve bunun üzerine çalışmıştık. Bugün de bir duran toptan gol yedik. İkinci yarı istediğimiz gibi oyunu oturtamadık. Maçı 2-1'e getirince risk aldık, rakibimize baskı kurmaya çalıştık. Bu sırada arkada sıkıntılar yaşadık. Sonucunda üçüncü golü yedik. Bu golden sonra oyundan koptuk. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor" dedi.

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise yaptığı açıklamada, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bir galibiyet önem arz ediyordu. Bursaspor takımı ligin en genç, koşan, mücadele eden takımlarından biriydi. Onlar kadar mücadele edip doğru ataklar yapmamız gerekiyordu. İkinci golden sonra oyun tamamen istediğimiz gibi gitti. Bursaspor gol bulunca oyun bizim adımıza biraz zorlaşsa da Sow ile bulduğumuz golle oyunu kopardık. Bu zor deplasmanda alınan değerli 3 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-12-04 23:31:25



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