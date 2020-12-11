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MAY Tohum'dan ar-ge için 24 milyon lira Tohumculuk ve bitki ıslahı sektöründe ar-ge çalışmaları yürüten Türk firması; MAY Tohum

İHA

MAY Tohum'dan ar-ge için 24 milyon lira Tohumculuk ve bitki ıslahı sektöründe ar-ge çalışmaları yürüten Türk firması; MAY Tohum

Türkiye’de 5 noktada konumlandırdığı arge istasyonları 1997 yılından beri tohumculuk ve bitki ıslahı sektöründe arge faaliyetleri yürüten MAY Tohum, ayçiçeği, mısır, pamuk, taze fasulye ve tatlı mısır türlerinde yeni çeşit araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Yıllık cironun yüzde 9’unu arge için ayıran May Tohum, 202021 sezonu için arge bütçesini 24 milyon lira olarak belirledi.
Yürüttüğü arge faaliyetlerinde verimlilik, ürün kalitesi ve değişken iklim koşullarına, kuraklığa, hastalıklara dayanıklılık unsurlarına odaklanan MAY Tohum, ıslahını gerçekleştirdiği çeşitleri ve tohum teknolojisini 40’ın üzerinde ülkeye ihraç ederek, Türk tarım sektörüne katma değer sağlıyor. Yıllık cirolarının yüzde 9’unu arge için ayırdıklarını ifade eden MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Hamdi Çiftçiler, “Hızla artan dünya nüfusunun karşısında azalan tarım alanları ve iklimsel sorunlar, tohumluk ve bitki ıslahı sektöründeki mevcut zorlu global rekabet koşulları, arge ve nitelikli tohum ıslahına yatırım yapmayı elzem kılıyor. Katma değeri yüksek tohum çeşitlerinin ıslahı için arge ve inovasyona yatırım, önceliğimiz oldu. Türkiye’de, tohumculuk ve bitki ıslahı sektöründe arge için açık ara en yüksek bütçeyi ayıran Türk firmasıyız. 201920 sezonu arge harcamalarımız 22.5 milyon lira olurken, 202021 sezonundaki arge bütçemiz 24 milyon liradır. Bu da gerek yurt içinde gerek uluslararası pazarda bizi rekabet gücü yüksek bir firma olarak öne çıkartıyor” diye konuştu.
MAY markası ile ihracata 2005 yılında başladıklarını, bugün gelinen noktada cironun yüzde 35’ini ihracat ve lisans gelirlerinin oluşturduğunu söyleyen Hamdi Çiftçiler, 2021’de bu oranı yüzde 40’a, orta vadede ise yüzde 50’ye çıkartmayı hedeflediklerinin bilgisini verdi. Çiftçiler, "İhracat rakamlarımız her geçen yıl artıyor. 2020 yılında, ihracat rakamlarımızı yüzde 31 arttırarak, hedeflerimizin üzerinde bir gerçekleşme sağladık. Geliştirdiğimiz çeşitleri Avrupa Birliği, Karadeniz Kuşağı, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’ya kadar olan coğrafyada en etkili şekilde tanıtarak, pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz pazarlama satış faaliyetleri sonucunda, bugün MAY markası altında yer alan 200’den fazla uluslararası tescilli ticari çeşitlerimizi, 40’ı aşkın ülkeye ihraç ederek, ülkemizin en başarılı ihracatçıları arasında yer alıyoruz. Mısır ve pamuk türünde, son iki yıldır yaptığımız çalışmalar neticesinde ABD GDO’suz tohum pazarında çeşitlerimizi tanıtmayı başardık ve profesyonel üreticiler tarafından tercih ediliyoruz. Tatlı mısır türünde ise, AB, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyaya ihracat yapıyoruz. Tatlı mısır tohumculuğunda Çin ve Hindistan’dan, Güney Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyaya ihracat yapmak üzere de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
1978 yılından beri sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumluklarının arge, üretimi, yurtiçiyurtdışı pazarlama ve satışı konularında faaliyet gösteren MAY Tohum, hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, pamuk, fasulye, tatlı mısır, sanayi domatesi, ıspanak ve havuç türlerine odaklanarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’de, Bursa ve Adana’da olmak üzere 2 adet tohum işleme ve hazırlama tesisi bulunmaktadır. Merkez yönetim ofisinin de bulunduğu, 15 bin tonluk kapasiteye sahip Bursa tesisinde, hibrit ayçiçeği, hibrit mısır ve sebze türlerine ait tohumların işlenip, paketlemesi, 16 bin tonluk kapasiteye sahip Adana Tesisinde ise, pamuk ve fasulye tohumluk işleme ve hazırlama faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Tarla üretiminde ise, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yıllık ortalama 120 bin dekar alanda sertifikalı tohum üretimi yapmaktadır.

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