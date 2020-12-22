Nanterre 92 - Frutti Extra Bursaspor: 90-91

Gürkan DURAL / BURSA (DHA)SALON: TOFAŞ Spor
HAKEMLER: Marcin Kowalski (Polonya), Igor Dragojevic (Karadağ), Artem Lavrukhin (Rusya)
NANTERRE 92: Johnny Berhanemeskel 22, Damien Bouquet 6, Alpha Kaba 6, Tyler Stone 19, Chris Warren 20, Brian Conklin 8, Ivan Fevrier 7, Florian Fortas 2, Samuel Eyango-Dingo
FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Perry Jones 3, Lamar Peters 17, Malik Newman 15, Can Maxim Mutaf, Kenny Kadji 21, Xavier Munford 19, Oğuz Savaş 14, Tevfik Akdamar 2
1'İNCİ PERİYOT: 13-20
İLK YARI: 38-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53
NORMAL SÜRE: 81-81
5 FAUL: 42.53 Chris Warren, 43.03 Johhny Berhanemeskel (Nanterre 92) - 42.45 Can Maxim Mutaf (Frutti Extra Bursaspor)Frutti Extra Bursaspor, Bursa´da Fransa temsilcisinin ev sahipliğinde oynanan erteleme mücadelesinde, Nanterre´i uzatmalarda 91-90 yenerek Avrupa´daki ilk galibiyetini aldı.
7Days EuroCup´ta Fransa temsilcisi Nanterre 92 Basketbol Takımı´ndaki, koronavirüs nedeniyle ertelenen Frutti Extra Bursaspor´un 5´inci hafta mücadelesi, alınan karar gereği Bursa´da oynandı.
Maç günü, 2 oyuncusu daha Covid-19 PCR testi pozitif çıkan Frutti Extra Bursaspor, Fransa temsilcisi karşısına 5 eksikle çıktı.
TOFAŞ Spor Salonu´nda Nanterre 92 ev sahipliğindeki mücadele, karşılıklı sayılarla başladı. Periyodun yarısı 5-5´lik eşitlikle geçilirken, Oğuz Savaş ve Xavier Munford´un basketleriyle ritim bulan Frutti Extra Bursaspor, skoru 13-20´ye çekti. Kalan dakikalarda skoru koruyan Frutti Extra Bursaspor, periyodu da bu skorla önde kapadı.
İkinci periyodun başında da hücumdaki istikrarını sürdüren Frutti Extra Bursaspor, Munford´un basketiyle farkı çift hanelere taşıdı: 19-29. Yeni transfer Lamar Peters´ın skor katkısıyla oyun hakimiyetini elinde tutan Frutti Extra Bursaspor, 17´nci dakikayı 29-42 önde geçti. Periyodun sonuna doğru direnç gösteren Nanterre´in sayılarına karşın soyunma odasına 38-46´lık skorla gidildi.
Dönüşte iyi bir başlangıç yapan Fransa temsilcisi, önce Berhanemeskel´in dış atış isabetiyle farkı 3´e indirirken, Chris Warren´ın da üst üste sayılarıyla 49-48 öne geçti. Her iki takımın da oyunu dengede götürdüğü anlarda, Tyler Stone ve Chris Warren ile sayılar bulan Fransa temsilcisi, kader periyoduna 57-53´lük avantaj ile başladı.
Frutti Extra Bursaspor´un hücum sorunu yaşadığı anlarda üst üste sayılar bulan Nanterre, Tylor Stone´un dış atış isabetiyle farkı çift hanelere taşıdı: 68-57. Malik Newman´ın üst üste iki dış atış isabetiyle yeniden oyuna ortak olan Frutti Extra Bursaspor, skoru 36´ncı dakikada 72-72´ye eşitledi. Son anları nefes kesen mücadelede Lamar Peters´ın bitime 5 saniye kala basketi maçın normal süresi 81-81 bitti ve uzatmaya gitti.
Uzatmada da karşılıklı sayılar görülürken, Frutti Extra Bursaspor parkeden 90-91´lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Frutti Extra Bursaspor, tarihinin ilk Avrupa galibiyetini aldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2020-12-22 22:16:30
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