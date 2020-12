Nanterre 92 - Frutti Extra Bursaspor: 90-91

Gürkan DURAL / BURSA (DHA)SALON: TOFAŞ Spor

HAKEMLER: Marcin Kowalski (Polonya), Igor Dragojevic (Karadağ), Artem Lavrukhin (Rusya)

NANTERRE 92: Johnny Berhanemeskel 22, Damien Bouquet 6, Alpha Kaba 6, Tyler Stone 19, Chris Warren 20, Brian Conklin 8, Ivan Fevrier 7, Florian Fortas 2, Samuel Eyango-Dingo

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Perry Jones 3, Lamar Peters 17, Malik Newman 15, Can Maxim Mutaf, Kenny Kadji 21, Xavier Munford 19, Oğuz Savaş 14, Tevfik Akdamar 2

1'İNCİ PERİYOT: 13-20

İLK YARI: 38-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53

NORMAL SÜRE: 81-81

5 FAUL: 42.53 Chris Warren, 43.03 Johhny Berhanemeskel (Nanterre 92) - 42.45 Can Maxim Mutaf (Frutti Extra Bursaspor)Frutti Extra Bursaspor, Bursa´da Fransa temsilcisinin ev sahipliğinde oynanan erteleme mücadelesinde, Nanterre´i uzatmalarda 91-90 yenerek Avrupa´daki ilk galibiyetini aldı.

7Days EuroCup´ta Fransa temsilcisi Nanterre 92 Basketbol Takımı´ndaki, koronavirüs nedeniyle ertelenen Frutti Extra Bursaspor´un 5´inci hafta mücadelesi, alınan karar gereği Bursa´da oynandı.

Maç günü, 2 oyuncusu daha Covid-19 PCR testi pozitif çıkan Frutti Extra Bursaspor, Fransa temsilcisi karşısına 5 eksikle çıktı.

TOFAŞ Spor Salonu´nda Nanterre 92 ev sahipliğindeki mücadele, karşılıklı sayılarla başladı. Periyodun yarısı 5-5´lik eşitlikle geçilirken, Oğuz Savaş ve Xavier Munford´un basketleriyle ritim bulan Frutti Extra Bursaspor, skoru 13-20´ye çekti. Kalan dakikalarda skoru koruyan Frutti Extra Bursaspor, periyodu da bu skorla önde kapadı.

İkinci periyodun başında da hücumdaki istikrarını sürdüren Frutti Extra Bursaspor, Munford´un basketiyle farkı çift hanelere taşıdı: 19-29. Yeni transfer Lamar Peters´ın skor katkısıyla oyun hakimiyetini elinde tutan Frutti Extra Bursaspor, 17´nci dakikayı 29-42 önde geçti. Periyodun sonuna doğru direnç gösteren Nanterre´in sayılarına karşın soyunma odasına 38-46´lık skorla gidildi.

Dönüşte iyi bir başlangıç yapan Fransa temsilcisi, önce Berhanemeskel´in dış atış isabetiyle farkı 3´e indirirken, Chris Warren´ın da üst üste sayılarıyla 49-48 öne geçti. Her iki takımın da oyunu dengede götürdüğü anlarda, Tyler Stone ve Chris Warren ile sayılar bulan Fransa temsilcisi, kader periyoduna 57-53´lük avantaj ile başladı.

Frutti Extra Bursaspor´un hücum sorunu yaşadığı anlarda üst üste sayılar bulan Nanterre, Tylor Stone´un dış atış isabetiyle farkı çift hanelere taşıdı: 68-57. Malik Newman´ın üst üste iki dış atış isabetiyle yeniden oyuna ortak olan Frutti Extra Bursaspor, skoru 36´ncı dakikada 72-72´ye eşitledi. Son anları nefes kesen mücadelede Lamar Peters´ın bitime 5 saniye kala basketi maçın normal süresi 81-81 bitti ve uzatmaya gitti.

Uzatmada da karşılıklı sayılar görülürken, Frutti Extra Bursaspor parkeden 90-91´lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Frutti Extra Bursaspor, tarihinin ilk Avrupa galibiyetini aldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2020-12-22 22:16:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.