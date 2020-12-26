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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Ticaret Borsası, yetkili sınıflandırıcılık hizmet ağını genişletiyor

İHA

Bursa Ticaret Borsası, yetkili sınıflandırıcılık hizmet ağını genişletiyor

Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş.’nin yeni açtığı Gaziantep Şubesi’nin yetkili sınıflandırıcı lisans denetimi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ürün Teknoloji ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
Ülkemizde tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması, geliştirilmesi ve bölge tarımına katma değer sağlanması amacıyla, Bursa Ticaret Borsası tarafından kurulan Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi, Karacabey’deki ilk şubesinin ardından Gaziantep’te açtığı ikinci şubesiyle mudilere hizmet vermeye başlıyor. 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında kurulan ve Yetkili Sınıflandırıcılık Lisansı’nı alan Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi’nin yeni açtığı Gaziantep Şubesi’nde, yetkili sınıflandırıcı lisans denetimi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ürün Teknoloji ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
Projeler hayata geçmeye devam ediyor
Pandemiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nitelikli ve teknoloji odaklı tarımın öneminin çok daha iyi anlaşıldığını belirten Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı,“Korona virüs salgınına rağmen üyelerimiz başta olmak üzere üreticilerimizin ticari hayatlarına katkı koyacak projelerimizi bir bir hayata geçirirken, Türk tarımına çağ atlatacak ‘lisanslı depoculuk’ sisteminin en önemli ayağı olan yetkili sınıflandırıcılık hizmetinde, şubeleşme çalışmalarımızıda tüm hızıyla sürdürüyoruz” diye konuştu.
Tarım ve gastronomi kenti Gaziantep’e ‘yetkili sınıflandırıcılık’ hizmeti
Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğuna dikkat çeken Başkan Matlı, “Bu kapsamda, ürün piyasalarımızın başta Avrupa Birliği olmak üzere gelişmiş ülkeler gibi sağlam ve dinamik bir yapıya kavuşturulması amacıyla hayata geçirilen ve her geçen gün gelişme kaydeden Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın ‘olmazsa olmazı’ olan yetkili sınıflandırıcılık hizmetidoğrultusunda, ikinci şubemizi ülkemizin en önemli tarım ve gastronomi kentlerinden biri olan Gaziantep’te açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
“Üreticinin rekabet gücü artacak”
Denetimlerin kısasüre içinde tamamlamasıyla bölge üreticisine analiz hizmeti vermeye başlayacaklarını kaydeden Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek ‘Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı’ ile lisanslı depolarda yetkili sınıflandırıcı olarak buğday,arpa ve mısır ürünlerinin analizlerini güncel teknolojiyle donatılan laboratuvarımızda gerçekleştirerek, ürünlerin sınıflandırılmasını ve lisanslı depolarda en uygun koşullarda depolanmasınısağlayacağız. Böylece ticaretin,kalitesi ve standartları belirlenen tarım ürünleri üzerinden yapılmasına imkân tanıyarak hem üreticimizindaha fazla kazanç elde etmesini hem de uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmasını sağlamış olacağız. Bu vesileyle, Gaziantep şubemizin bölge üreticimiz, tüccarımız ve sanayicimiz başta olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını dilerken, yeni şubelerimizi hızla hayata geçirmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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