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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’in hizmet filosu güçleniyor

İHA

Büyükşehir’in hizmet filosu güçleniyor

Bursa’da ulaşımın rahatlaması için yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, toplam 17 milyon TL’lik yatırımla hizmet filosuna 47 yeni aracı daha kattı. Pandemi döneminde toplu taşımada rakamların düşmesine rağmen araçları garaja çekmediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, herkesin beklediği kar yağışına karşı da gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladı.
Nüfusu 3 milyonu aşan Bursa’da akıllı kavşak uygulamaları, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu, yeni yollar, köprü ve kavşak gibi fiziki yatırımlara ağırlık vererek ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi hedefiyle araç filosunu da güçlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BİNTED tarafından alınan 19 adet tekçift kabin kamyonet, 13 adet çift kabin pickup kamyonet, 1 adet panelvan, 8 adet damperli kamyon, 4 adet mıcır serici kamyon, 1 adet asfalt robotu, 1 adet ekskavatörden oluşan toplam 47 araç ve yol makineleri, düzenlenen törenle hizmete alındı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ile parti ve belediye yöneticileri katıldı.
Yeni yılda yeni yatırımlar
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’yı geleceğe hazırlamak adına altyapıdan üst yapıya, sanayiden ticarete, kültürden sanata, spordan tarihi değerlere kadar birçok alanda çalışma yaptıklarını söyledi. Bursa Milletvekillerinden güç alarak Bursa’yı ilgilendiren konuları Ankara’da ve yerelde takip ettiklerini belirten Başkan Aktaş, 2021 ve 2022’de yapılacak projelerin altyapısını oluşturmak adına 78 ayrı Bakanlıkta önemli görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Bursa’ya daha güzel hizmetler yapabilmek için araçları yenilemeye ve envantere yeni araçlar katmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ekip arkadaşlarımızla en ücra kırsal mahalle ve köylere kadar çalışmalar yürütüyoruz. Köprüler ve kavşaklar yapıyoruz. Pandemi döneminde zor bir süreç geçirdik ama yine durmadık. Yasaklı ve kısıtlı günleri fırsat bildik ve özellikle ana arterlerde ve farklı güzergahlarda çalışmalar yürüttük. Özellikle 2021 ve 2022’de çok önemli ihaleler ve yapımlar başlayacak. Toplu taşımadan uzaklaşıldığı ve münferit araç kullanımının arttığı dönemdeyiz. Ama kısa bir zaman sonra tekrar normale dönülecektir. Emek Şehir Hastanesi hattı çalışmaları başladı. T2 tramvay hattıyla alakalı İnşaat çalışmaları başladı. Sinyalizasyon çalışmaları ihalesi Şubat ayı içerisinde yapılacak. Süreç normalleştiğinde çok daha hızlı bir seyrüseferin Bursa’da gerçekleştiğini göreceğiz” dedi.
Büyükşehir karla mücadelede hazır
Pandemi döneminde toplu taşımada rakamların düşmesine rağmen araçları garaja çekmediklerinin altını çizen Başkan Aktaş, metro ve otobüslerin seferlerine devam ettiğini söyledi. Meteorolojinin tahminlerine göre yoğun kar yağışı beklendiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Hızlı bir şekilde ekiplerimizi oluşturduk. Kar küreme araçları, tuzlama kamyonları, grayderler, kepçe gibi diğer gerekli tüm araç ve ekipmanlar şehrin 4 ayrı bölgesinde konuşlandırıldı. Elbette kar yağışını çok istiyoruz. Ama temennimiz sorunsuz bir şekilde süreci geçirmektir. Arkadaşlarımız 724 görev başında olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede ve 1058 mahallede kesintisiz çalışıyor. Buna paralel olarak araçlar eskiyor. Bir taraftan da bu yenilemeyi sağlıyoruz. 2020 yılında 13 adet cenaze nakil aracı, 8 adet damperli kamyon, 1 adet çift kabin kamyonet, 4 adet mıcır sericili kamyon, 1 adet asfalt tamir ve bakım aracı parkımıza dahil oldu. Şu anda 881 araçlık araç parkımız var. Bugün de 17 milyon TL değerindeki 47 aracı hizmete alıyoruz. Hemen akabinde itfaiye araçlarımız geliyor. Eskiyen araçlarımızdan bazıları devre dışı bırakılacak. Yılın ikinci yarısında da yine böyle bir iş makinesi grubunu ekibe dahil edeceğiz. Hizmetleri 17 ilçeye dağıtacağız. Bursa’ya ve Türkiye’ye dair heyecanımız var. Allah kazasız belasız hayırlı sürüşler nasip etsin. Allah tabanını düz bastırsın. Kaza bela olmadan Bursa’nın her bir köşesine hizmet edilir inşallah” diye konuştu.
Bursa Milletvekili Refik Özen ise, Bursa’ya hizmeti aksatmadan sürdüren araç filosunu güçlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür etti. Bursa’nın daha fazla gelişmesi için çalışmaları canla başla sürdürdüklerini dile getiren Refik Özen, 2020’nin zor bir yıl olduğunu ve Türkiye’nin zor dönemi az hasarla atlatarak geleceğe daha fazla umutla baktığını belirtti. Normal yaşama dönmeyi herkes gibi arzuladıklarını anlatan Özen, hizmete alınan araçların Bursa’ya hayırlı olmasını temenni etti.
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol tarafından kurdele kesimiyle araçlar hizmete alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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