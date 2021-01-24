Uludağ'da eksi 10 derecede zorlu mesai Günde 8 saat pistlerde soğuk havada fotoğraf çekiyorlar

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da çalışan fotoğrafçılar, günde 9 saat eksi 10 derece çalışarak ekmeklerini kazanıyorlar.

Uludağ'a yağan karla birlikte pistler yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Uludağ'da bulunan oteller turistlere pistlerde fotoğraf hizmeti de veriyor. Otel bünyesinde çalışan fotoğrafçılar pistlerde kayan yerli ve yabancı turistlerin fotoğrafını çekerek bu işten ekmeklerini çıkartıyor. Uludağ'da eksi 10 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen fotoğrafçılar karın üstünde günde 8 saat çalışarak zor şartlarda para kazanıyorlar.

Karların üstünde eksi 10 derecede günde 8 saat fotoğraf çekimi yapan Fırat Vural, "Pistlerde soğuk havada günde 8 saat çalıyoruz. Hava soğuk ama biz de bu işten para kazanıyoruz. Biz burada otelde konaklayan müşterileri pistlerde kayarken çekiyoruz. Günlük pistlerde 8 saat çalışıyoruz. Özellikle sabahları hava çok soğuk oluyor. Çalıştığımız şartlar çok zor" dedi.

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