Uludağ'da maskesiz mesafesiz parti görüntüleri tepki çekti



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)ULUDAĞ´da bulunan pek çok otel, geçtiğimiz hafta sonu tatilciler ile dolarken, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeden yapılan eğlence partileri de, tepki çekti. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ´da, geçtiğimiz hafta sonu otellerdeki doluluk oranı yüzde 100´e yaklaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede konaklayan yerli ve yabancı konuklar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Gündüz, karların üstünde kayanlar pistlerde yoğunluk oluştururken, akşam da eğlence görüntüleri tepki çekti. Farklı otellerde düzenlenen eğlencelerde, koronavirüs kısıtlama kuralları arasında yer alan maske ile sosyal mesafeye aldırılmadığı dikkat çekti. Pek çok noktada müzik eşliğinde kalabalık grupların geç saatlere kadar eğlendiği gözlendi. Uludağ´da tatil yapanların eğlence ve kayak pistlerindeki görüntülerinin yayınlanması üzerine sosyal medya kullanıcısı pek çok vatandaş, duruma tepki gösterdi. Koronavirüs kısıtlama kararlarına eşit olarak uyulması gerektiğini iddia ettiler.ULUDAĞ´DA TATİL YAPANLARA PARA CEZASIGeçtiğimiz hafta Uludağ'da bir otelde kalan 10 kişilik müşteri grubunun terasta, müzik eşliğinde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan eğlenmeleri üzerine otel işletmecisine ve eğlenen gruba idari para cezası verilmiş, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 76 bin 380 TL para cezası uygulanmıştı DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-01-25 11:08:28



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