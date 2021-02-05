Türkiye’nin helvacısı dünya markası olma yolunda 4 kuşaklık lezzet dünya arenasında İnegöl’den dünyaya helva ihracı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1900 yılında kurulan ve 121 yıldır aralıksız bir şekilde helva üreten Helvacı Ali Firması kuruluşunun 120’inci yılında başlattığı şubeleşme hamlesi ile dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye’de 50 ilde 100'ün üzerin de şube sayısına ulaşan Helvacı Ali yurt dışında ise Dubai ve Üsküp’te açtığı şubeleriyle Türkiye’den dünyaya helva ihraç eder konuma geldi. Helvacı Ali firmansın 4’üncü kuşak temsilcisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Bozacılar, elde ettikleri bu başarının arkasında 120 yıllık bir tecrübenin olduğunu vurguladı.

Bozacılar, "Hikâyemiz 1892 yılında ilk kuşak dedelerimizden İdris Efendinin Yugoslavya (Kosova) Prizen’den İnegöl’e göç etmesiyle başladı. İdris Efendi aile mesleği olan helva, boza ve şıra üretimini İnegöl’de devam ettirerek bugün 4. kuşağa kadar ulaşan bu asırlık lezzetin temelini attı. 1900 yılında İdris Efendi tarafından ilk helva, boza ve şıra dükkânımızı İnegöl’de açtık. 1919 yılında 2. kuşak dedemiz ve isim babamız Helvacı Ali (Ali Bozacılar) doğdu. İlkokul eğitiminin hemen ardından 1930’larda başladığı aile mesleğini ömrünün sonuna kadar ilk günkü gayreti ve özverisi ile devam ettirerek, babadan aldığı mesleğini oğlu Şadan Bozacılar ve bana bir miras olarak aktardı" dedi.

Yıllardır hazırladıkları süt ve irmik helvalarının İnegöl’de özellikle Ramazan ayında bir gelenek haline geldiğini de sözlerine ekleyen Cihan Bozacılar, "1956’da dünyaya gelen 3. Kuşak Şadan Bozacılar, küçük yaşlarda başladığı dede ve baba mirası mesleğini bugün hala aynı heves ve istekle icra etmeye devam etmekteyiz. Helvacı Ali’nin 4’üncü kuşak temsilcisi olarak; ata, dede ve baba mirası mesleğimi Türkiye’nin ardından dünya halklarının damak zevkine sunmaktan onur duyuyorum. Güzel İnegöl'ümüzün büyük beğenisine mazhar olan asırlık lezzetlerimizi müşterilerimize ulaştırabilmemiz için, tarihi çarşımızın girişinde kendine özgü konsepte sahip olan, açtığımız yeni şubemiz ile taçlandırdık. Kâse içerisinde dondurma üzerine asırlık lezzetlerimizden olan irmik helvamızı sıcak bir şekilde servis etmeye başladık. Kısa sürede büyük beğeniye ve ilgiye ulaştı. İnegöl'ümüze ziyarete gelen misafirlerimiz tarafından da yoğun ilgiye ulaşınca ilk şubemizi Bursa’da açtık. Hemen ardından sırasıyla Ankara, Sakarya, İzmir, Balıkesir, Kütahya, İzmit, Çanakkale ve İstanbul’da şubelerimizi açmaya başladık” diye konuştu.

Bozacılar konuşmasını şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin Helvacısı 1900’den günümüze Helvacı Ali sloganıyla çıktığımız yolculuğumuza bugün Türkiye’de 50'ye yakın şehrimizde, 100’ün üstündeki şube sayımıza ilaveten Dubai, Üsküp ve daha birçok farklı ülke farklı şehirde şubeler açarak, atadan aldığımız bu mirasımızı ilk günkü lezzetinden ve kalitesinden ödün vermeden gün geçtikçe daha da büyük kitlelere ulaştırmaya devam ediyoruz.”

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