Bursa'dan koronavirüse karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı

Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)BURSA İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş´a koronavirüs sürecindeki katkılardan dolayı teşekkür etti. Dr. Yavuzyılmaz, "Belediye, filyasyon ekiplerine araç ve şoför desteği sundu. Sağlık çalışanları ile karantina altındaki vatandaşlara yönelik `C vitamini´ destek paketlerine varana değin pek çok temel ihtiyaçlarımızı karşıladı" dedi.Bursa Büyükşehir Belediyesi; Türkiye´de koronavirüs vakasının görüldüğü geçen Mart ayından bu yana dezenfeksiyon çalışmaları, süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlar ve esnafa yönelik sosyal destekler, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve `C vitamini´ dağıtımı, filyasyon ekiplerine araç ile şoför desteği gibi katkıları aralıksız sürdürüyor. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş´ı ziyaret ederek hazırladıkları `Teşekkür Belgesi´ni verdi.

`TEDBİRLİ OLMALIYIZ, REHAVETE KAPILMAYALIM´

Ziyarette konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, sağlık çalışanlarının salgının görüldüğü ilk günden beri özveriyle çalıştığını hatırlattı. Dr. Yavuzyılmaz, "Her ne kadar sağlık çalışanları ön planda görünse de arka planda başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurumların büyük bir desteği var. Büyükşehir Belediyemiz; filyasyon ekiplerine sağladığı şoför ve araç destekleriyle bize çok önemli katkıda bulundu. Destekleri devam ediyor. Kapıyı her çaldığımızda bize fazlasıyla açtılar. Başkanımız başta olmak üzere sürece katkı veren bütün Büyükşehir ailesine teşekkür ediyorum. Ancak süreç devam ediyor. Gevşememek ve tedbirli olmak zorundayız" diye konuştu.

TOPYEKUN MÜCADELE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaklaşık 11 aydır başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere milletçe pandemiye karşı topyekun bir mücadele verildiğini kaydetti. Bursa´da Valiliğin önderliğinde tüm kurumların kenetlendiğini, birlik ve beraberlik ruhuyla güzel bir mücadele sergilendiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu süreçten ekip ve ekipmanlarımızla her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bu süreçte, özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımızı oluşturduğumuz `Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı´ ile her zaman yad etmek istedik. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak, ihtiyaç duyulan noktalarda destek vermeye devam edeceğiz. Ancak sürecin devam ettiği unutulmamalı. Tedbirlerin ihmal edilmemesi noktasında, tüm halkımızdan hassasiyet bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Cansel ORUÇ

2021-02-09 12:02:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.