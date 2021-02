Dükkanı kapatıp 17 kilometre koşarak evine gidiyor Evine koşarak giden esnafın yaşını öğrenen inanamıyor

Bursalı esnaf her akşam işinden evine koşarak gidip sağlığını koruyor.

Tarihî çarşıda giyim üzerine dükkânı bulunan Enver Koç, sağlıklı kalabilmek için her akşam ekmek teknesini kapattıktan sonra 17 kilometre uzaklıktaki evine koşarak gidiyor. 61 yaşındaki esnaf her akşam spor yaparak sağlığını koruduğu için yaşını da göstermiyor. Enver Koç'un 61 yaşında olduğunu duyanlar büyük şaşkınlık yaşıyor.

Düzenli spor yaptığı için hiçbir sağlık sıkıntısı olmayan esnaf, ilerlemiş yaşına rağmen hiç perhiz yapmıyor. Canının isteği her şeyi yiyerek akşam da bu yediklerini 17 kilometre koşarak eritiyor. Enver Koç'un her akşam yaptığı koşularla sağlıklı kaldığını gören esnaf arkadaşları da evine koşarak gitmeye başladı.

Her akşam evine koşarak gittiğini ifade eden Enver Koç, "Ben spor yapmayı çok seviyorum. Sabahları işe toplu taşıma araçlarıyla gelip dükkânımı açıyorum. Akşama kadar iş yerinde çalışıyorum. İş yerimi kapattıktan sonra yanımda getirdiğim eşofmanlarımı giyip evime koşarak gidiyorum. Bu şekilde sağlıklı kalıyorum. Yaşım 61. Hiçbir sağlık problemim yok. Canım ne isterse yiyorum. Spor yapın, sağlıklı kalın" dedi.

