Nilüfer’in müzelerini keşfediyorlar

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Nilüfer Belediyesi halkı müzelerle buluşturuyor.

Pandemi tedbirlerine uygun olarak düzenlenen “Müzede Bir Salı” etkinliğinin ilki büyük ilgi gördü. Misi’de bulunan Nilüfer Fotoğraf Müzesi ve Edebiyat Müzesi’ni rehber eşliğinde gezen sanatseverler, müzelerin koleksiyonlarına dair ilham verici bilgiler edindi. Müzeleri gezerek farklı bir deneyim yaşayan katılımcılar sergilenen eserlerin hikayelerini de dinleme şansı buldu. Sınırlı kontenjanla gerçekleşen “Müze’de Bir Salı” etkinliği her ayın üçüncü salı günü gerçekleşecek.

Katılımcıların yepyeni bilgiler edinmesini sağlayan etkinlik 15 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek. Müze turuna katılmak isteyenler nilufermuze@nilufer.bel.tr adresine mail göndererek kayıt yaptırabilecek.

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