Bursa'da tek katlı tarihi bina alev alev yandı

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Bursa'da tarihi bir bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yıldırım ilçesi Hoca Taşkın Mahallesi'nde metruk bir binada gerçekleşti. Yangında tek katlı bina küle dönerken, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yangın diğer binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

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