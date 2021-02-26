Özdilek’te 8 Mart indirimleri başlıyor

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Özdilek, varlığıyla dünyaya ışık saçan ve yaşamı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor.

26 Şubat ve 8 Mart tarihleri arasında Özdilek şubelerinde seçili ürünlerde geçerli olacak çeşitli kampanyalar ile Kadınlar Günü için birbirinden özel indirim fırsatları Özdilek ziyaretçilerine sunuluyor. 26 Şubat 8 Mart tarihleri arasında 1 alana 1 bedava kampanyası ve yüzde 50 indirim tüm misafirlerini bekliyor.

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