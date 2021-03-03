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Tarihi İskender kebabı, 7 milyon lira dolandıran 12 çalışanın yargılanmasına başlandı

DHA

Tarihi İskender kebabı, 7 milyon lira dolandıran 12 çalışanın yargılanmasına başlandı


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-BURSA'da, yaklaşık 150 yıllık tarihi İskender kebapçısının 4'üncü kuşak temsilcisi olan kardeşler Oğuzhan ve Kayhan İskender İskenderoğlu'nun kendilerini 12 yılda 7 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla şikayetçi olduğu 12 çalışanın yargılanmasına başlandı. Tamamı tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmanın ardından açıklama yapan Oğuzhan İskenderoğlu, "Paradan ziyade bizim değer verdiğimiz şeyler var. Biz bir aile işletmesiyiz, bahsettiğimiz kişiler uzun yıllar çalıştıklarından dolayı gurur duyduğumuz, göğsümüz kabara kabara anlattığımız kişiler. Ben ve kardeşimin ellerinde büyüdüğümüz insanlar" dedi.
Bursa'da, 1867 yılında Mehmet Oğlu İskender tarafından kurulan İskenderoğlu Kebap, yaklaşık 150 yıl boyunca aile fertleri tarafından işletildi. Günümüzde, firmanın 4'üncü kuşak temsilcisi olan kardeşler Kayhan İskender İskenderoğlu ile Oğuzhan İskenderoğlu, çalışanlarının bir kısmının usulsüz yollarla müşteriden para aldığı yönünde şikayet aldı. Bunun üzerine 2 kardeş, restoran çalışanlarını takibe aldı. İskenderoğlu kardeşler, mutfak ve kasa kısmındaki güvenlik kameralarına ait görüntülerden mutfaktan çıkışı yapılan porsiyonları sayıp, gelir ve giderleri karşılaştı. Böylelikle kasada bir günde yaklaşık 5 bin lira eksik girdi olduğu saptandı. Kardeşler, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, işletmedeki güvenlik kameralarının 4 bin saatlik görüntü kaydını inceleyen polis, usulsüz para aldıkları belirlenen 12 çalışanı gözaltına aldı.
`LOKANTA HİLELERİYLE ZARARA UĞRATILDIK´
Yolsuzluğun ortaya çıkması üzerine açıklama yapan Kayhan İskender İskenderoğlu, elden hesap alma, adisyonu iptal gösterme, hayalet masa olarak tabir edilen ve masadan kalkan müşterilerin yerine yeni bir müşteri geldiği zaman yeni bir adisyon açmak yerine, aynı masaya servis yapıyormuş gibi devam ederek, pahalı yiyeceklerin hesabının elden alınması, adisyona ise sadece meşrubatların işlenmesi gibi yöntemlerle çalışanların iş yerinden para aldığını iddia etti. Soruşturmada son 5 yılın araştırıldığını belirten İskenderoğlu, yolsuzluğun yaklaşık 12 yıl devam ettiğini ve 7 milyon lira zararları olduğunu iddia etti.
YARGI BAŞLADI
Soruşturma sonunda haklarında dava açılan tutuksuz 12 sanığın yargılanmasına bugün Bursa 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, Oğuzhan İskenderoğlu ve avukatları ile sanık avukatları katıldı.
Duruşma bitiminde açıklama yapan Oğuzhan İskenderoğlu, adaletin tecelli edeceğine inandığını belirterek, "Bildiğini gibi, bu mesele 8 ay öncesinden başladı. Medyaya yeni intikal etti. Sizlerin vasıtasıyla tüm Türkiye'nin haberi oldu. Bizler böyle olmasını istemezdik ama sonuçta mağdur durumdayız.  Özellikle belirtmek istiyorum ki bu işveren ve işçi arasında görülen bir mesele olsa da, paradan ziyade bizim değer verdiğimiz şeyler var. Biz bir aile işletmesiyiz ve burada bahsettiğimiz kişiler burada uzun yıllar çalıştıklarından dolayı gurur duyduğumuz, göğsümüz kabara kabara anlattığımız kişilerdi. Ben ve kardeşimin ellerinde büyüdüğümüz insanlardan bahsediyoruz. Yargı süreci devam ediyor" dedi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2021-03-03 15:15:15

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