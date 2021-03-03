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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BADEM’de gündem çocuk istismarı

İHA

BADEM’de gündem çocuk istismarı

Bursalılara uzman psikologlar marifetiyle ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM), çocuk ihmâl ve istismarlarının önüne geçmek için Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile iş birliğine gitti.
Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne bağlı, BADEM’de görevli psikologlar için meslekî ve yasal yükümlülükleriyle ilgili bilgilerini geliştirmek ve güncellemek maksadıyla UCİM ile iş birliği yapılarak hizmet içi eğitim düzenlendi. İstismara maruz kalmış vak’alarda en önemli ihtiyacın rehabilitasyon ve psikolojik destek olması sebebiyle BADEM’de görevli 7 psikoloğa, konuyla ilgili mevzuat hakkında bilgi verildi. UCİM Bursa İl Koordinatörü ve Türkiye İhbar Sorumlusu Av. Mine Rana Kahramanoğlu, “Çocuk ihmâl ve istismarının hukukî boyutu ve ihbar yükümlülüğü” hakkında sunum yaptı. Ayrıca Kaynak Geliştirme Koordinatörü Müjde Özenen Cumbul ve Gençlik Koordinatörü Necibe Polat da UCİM faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Eğitimde; çocuk istismar ve ihmâlinin önlemesi için yapılabilecekler, istismar edildiğinden şüphelenilen çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiği, bildirim yükümlülüğü olan kişilerin takip etmesi gereken süreç, ihbar sonrası sürecin işleyiş ve takibi hakkında bilgiler verildi. İhmâl veya istismara maruz kalan çocuk ile ilgili durumdan haberdar olan kamu personelinin bildirim yükümlülüğü ile ilgili kanunî mevzuat ve bildirim sürecinde dernek ile yapılabilecek iş birlikleri de ele alındı.
BADEM Sorumlusu Uzm. Psk. Eda Ustaoğlu eğitimin sonunda UCİM heyetine iş birliği için teşekkür edip tablo hediye etti.

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