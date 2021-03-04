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Şirketler ücretsiz eğitimlerle geleceğe hazırlanacak Bursa Ticaret Borsası’ndan üyelerin kurumsal gelişiminde online eğitim desteği

İHA

Şirketler ücretsiz eğitimlerle geleceğe hazırlanacak Bursa Ticaret Borsası’ndan üyelerin kurumsal gelişiminde online eğitim desteği

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), online eğitim projesi ile üyelerine destek verecek.
Korona virüs salgını, tarımın ülkeler ve ekonomiler için kritik önemini bir kez daha ortaya koyarken, Bursa Ticaret Borsası, tarım sektöründe faaliyet gösteren üye firmaların yanı sıra işletmeleri, KOBİ’leri, üreticileri ve gençleri salgın sonrası küresel ölçekte artan rekabete hazırlayarak, iş hayatındaki başarılarına destek olmak amacıyla online akademi projesini hayata geçiriyor.
Üyelerin talepleri ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında, Bursa TB Meclis Başkan Yardımcısı Gökhan Onur ileUludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derda Küçükalparasında, iş birliği protokolü imzalandı. Protokol doğrultusunda, tarım sektöründe faaliyet gösteren üye firmalar başta olmak üzere bölgede faaliyetlerini sürdüren KOBİ’lerin ve üreticilerin mevcut iş süreçlerinin verimini artıracak yetkinlikler ve teknolojilerle donatılmasına katkı koyacak eğitimler,Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri tarafından çevrimiçi olarak verilecek.
Ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlerde, 'Perakendecilik Yönetimi', ‘Aile İşletmelerinde Yönetim’, ‘Temel Finansal Tablolar’, ‘Marka Yönetimi’, ‘Satış Teknikleri’gibi pek çok konu başlığı işlenerek, firmaların salgın sonrası ortaya çıkacak iş ve yatırım fırsatlarına hazır olmaları sağlanacak.
İmza töreninde konuşan Bursa TB Meclis Başkan Yardımcısı Gökhan Onur, online akademi projesinin girişimcilik ekosistemi içerisinde 'gelişim platformu' olarak hazırlandığını söyledi. Şirketlerin dünya ile rekabet edebilmek için kendilerini geliştirmek, yenilemek zorunda olduklarına dikkat çeken Gökhan Onur, “Girişimcilik ve yenilikçilik, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü kazanmanın, verimlilik artışı sağlamanın, ekonomik olarak büyüme ve gelişmenin en temel unsurları arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz proje ile öncelikle tarım sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin, KOBİ’lerimizinve üreticilerimizin işletmelerini,yeni dönemin ihtiyaçlarına göre dizayn etmesine imkân tanıyacak ve girişimcilik yönlerini geliştirecek eğitim faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle,üniversitesanayi iş birliğine katkı sağlayacak protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
“İş birliğimiz kent ekonomisine katkı sağlayacak”
Uludağ Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derda Küçükalp de Bursa Ticaret Borsası ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üniversitelerin yalnızca akademik eğitim veren kurumlar olmadığını belirten Küçükalp, “Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, üniversitesanayi iş birliğini geliştirecek bu tür projelerin içerisinde yer almayı önemsiyor, bunları önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Üniversitemizin bilgi birikimiyle Bursa Ticaret Borsası gibi kurumlarımızın imkanlarını bir araya getirerek, ülke ekonomisinin lokomotif kenti olan Bursa’mızın ekonomisine, toplumsal yapısına katkı koyacak olmaktan dolayıson derece mutluyuz” diye konuştu.

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