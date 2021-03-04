Karacabey Belediyespor - Pazarspor: 1-0

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Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Mehmet Mithat Levent (xx), Mehmet Şengül (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel (xxx) - Ömer Faruk (xx) (Dk.80 Taşkın), Hasan (xx), Sergen (xx), İlyas (xx), Alper (xx) (Dk.80 Temel), Gökhan (xxx), Onur (xx), Rasimcan (xx), Berk (xx) (Dk.85 Arda), Ömer (x) (Dk.90 Abdullah)

PAZARSPOR: Mustafa (x) Şahinali (x), Savaş (x) (Dk.61 Hakan), Feyyaz (x), Onur (xx) (Dk.46 Hüseyin), Emre (x), Ali (x) (Dk.70 Mete), Aykut (x), Ömercan (x) (Dk.89 Ceyhun), Taha (x), Kadir (x) (Dk.46 Muhammet)

GOL: Dk.25 Ömer Çetinbaş (Pen.) (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Şahinali, Muhammet, Feyyaz, Taha, Emre (Pazarspor)Misli.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında ağırladığı Pazarspor´u 1-0 mağlup etti.

11´inci dakikada Karacabey Belediyespor´dan Ömer Çetinbaş´ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

13´üncü dakikada Alper´in vuruşunda top üstten auta gitti.

22´nci dakikada Alper´in şutunda kaleci Mustafa topu son anda dokunarak kornere çeldi.

25´inci dakikada ev sahibinde Ömer Çetinbaş´ın Taha tarafından ceza sahasında düşürülmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ömer Çetinbaş topu filelere gönderdi: 1-0.

36´ncı dakikada Pazarspor atak geliştirdi, Şahinali´nin vuruşunda kaleci Veysel topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.

45´inci dakikada Alper´in vuruşunda top auta çıktı.

İlk yarı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52´nci dakikada Berk´in vuruşunda kaleci Mustafa topu kornere çeldi.

83´üncü dakikada Ömer´in vuruşunda top kaleci Mustafa´dan geri döndü. Dönen topu takip ederek kazanan Berk´in vuruşunda top kaleci Mustafa´da kaldı.

88´inci dakikada Mete´nin vuruşunda top kaleci Veysel gole izin vermedi.

Mücadele Karacabey Belediyespor´un Pazarspor´a karşı 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-03-04 17:03:59



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