Ünlü pop sanatçısı İznik'te

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Ünlü popçu İznik'e ziyarete geldi.

Ünlü Popçu Deha Bilimlier Ascania Sahibi yakın dostu İbrahim Sayın misafiri olarak İznik’te görüldü. İznik’i çok sevdiğini söyleyen Ünlü şarkıcı İznik’te klip çekmek istediğini ifade etti.

İznik’i çok sevdiğini ifade eden Bilimlier, “İznik benim en çok hoşlandığım kentlerden biridir. Özel ve tarihi bir yerdir. Burada güzel projelerim olacak” dedi.

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