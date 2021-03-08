Emirhan Aydoğan: “Kazansaydık sevinmeyecektik”

Boluspor’a 21 mağlup olan Bursaspor'un 24 yaşındaki futbolcusu Emirhan Aydoğan, “Bursaspor armasına yakışmayacak bir mücadele ortaya koyduk. Kazansaydık da sevinmeyecektik” dedi.

TFF 1. Lig’in 25. haftasında deplasmanda Boluspor’a 21 mağlup olan Bursaspor’da futbolcuların morali oldukça bozuldu. Yeşilbeyazlı takımın performansıyla iyi isimleri arasında yer alan Emirhan Aydoğan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada özeleştirilerde bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

“Daha önceki maçlara göre çizgimizin dışında performans sergiledik. Bursaspor armasına yakışmayacak bir mücadele ortaya koyduk. Kazansaydık da sevinmeyecektik. Bu mağlubiyet hedeflerimize de sekte vurdu.”

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