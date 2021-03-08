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Yaren leylek ile Adem amca 10’uncu kez buluştu Yaren leylek uzun süren göç yolculuğu sonrası yeni yuvasına yerleşti

İHA

Yaren leylek ile Adem amca 10’uncu kez buluştu Yaren leylek uzun süren göç yolculuğu sonrası yeni yuvasına yerleşti

Bursa'da 10 yıldır bir balıkçı yaşadığı dostluk milyonların gönlüne taht kuran ve filmlere konu olan Yaren isimli leylek, aylar sonra yuvasının bulunduğu Eskikaraağaç köyündeki yerini aldı. Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek bugün Uluabat Gölünde birlikte balığa çıktılar.
Türkiye’nin Avrupa Leylek Köyleri Birliğine üye tek köyü olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Mahallesinde baharla birlikte heyecanla beklenen kavuşma gerçekleşti. Göçten dönen Yaren leylek geçmiş yıllara kıyasla biraz gecikse de önceki gün yuvaya konarak baharı tüm sevenlerine müjdeledi. Geçen yıl eylül ayında köye veda ederek göç eden Yaren leylek, kışı geçirmek için diğer göçmen leyleklerle birlikte Afrika kıtasına doğru kanat çırpmıştı. Yaren leylek bu yıl bahar göçünde diğer yıllara nazaran gecikse de dün yuvasına konarak yeniden geri geldi. Ve göçten geldiğinin ertesi günü kayığıyla göle açılan Balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına yeniden kondu. Hikayeyi sosyal medyadan ve basından takip eden sevenlerinin tedirgin bekleyişi de böylece son buldu.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da leyleği yalnız bırakmadı. Leylek köyüne gelerek Adem Yılmaz ile bir araya gelen Özkan hayırlı olsun dileklerini ileterek, ‘’ Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Adem Amca ile Yaren leyleğin buluşması bu yıl 10’ncu kez gerçekleşti. Tüm Yarenseverlerin gözü aydın. Yaren Leylek bu yıl köyümüze gelen ilk leylek. Çok mutlu ve sevinçliyiz. Bu durum tüm Türkiye’nin takip ettiği bir konu. Prag Film Festivali’nde bu hikaye ödül aldı. Dünyaya mal olmuş bir konu aslında. 6 aylık hasret sona erdi. Yaren leyleğimiz, 10’ncu yılda da Adem amcaya kavuştu. 6 ay buradaki sıcak iklimde yaşayan Yaren leylek, kilometrelerce uzaktan hiç yolunu şaşırmadan yine yuvasına gelmiş oldu. Yaren leyleğin gelmesiyle beraber Eskikarağaç Leylek köyüne insanlar gelmeye başladı. Yaren leyleğe yetişkin olduğu için çip takamadık ama yavrularına bu yıl Karacabey Belediyesi olarak çip takacağız” dedi.
Balıkçı Adem Yılmaz yaptığı açıklamada, “Gelip gelmeyeceğini merak ettim. Çünkü bu yıl 3 gün geç geldi. Geleceği konusunda tereddüt etmiştim. Allah’a şükür dün köye bugün de kayığıma geldi. Çok mutluyum. Köyümüz de Yaren leyleği çok seviyor. Her sene olduğu gibi köye bu sene de Yaren leylek ilk geldi. Yaren’in gelmesi evladımın gelmesi gibi, bundan dolayı çok mutluyum. 6 ay boyunca ben balık tutup, ona yedireceğim. Umarım her yıl gelir ve Adem amcasını sevindirir. 3 evladım vardı, 4’ncüsü de Yaren oldu. Yaren’in bu sene özlemini çok çektik. Çok huzurlu ve sevinçliyim. Yaren’le hikayemiz kitap olursa çok güzel olur. Bundan şeref duyarım” şeklinde konuştu.
Bu yılın ilk buluşmasında Avrupa Leylek köyü Eskikaraağaç’a giden doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ikilinin 10. yıl buluşmasını fotoğraflayarak sosyal medyadan Yaren’in gelişini duyurdu. Ayrıca bu yıl yurtta ve dünyada trend topic olması içinde twitter’da #YarenLeylek ve #StorkYaren hashtagli kampanya da başlatıldı.
Alper Tüydeş, “Yaren’in yaşı arttığı için bu yıl tedirgin bir bekleyişimiz vardı. Komşu köylere leylekler geldiği için gözümüz hep havadaydı. Bu süreçte Adem amca ile tedirgin bekledik. Leyleklerin ömürleri ortalama 10 yıl, biz Yaren’in 10 ile 14 yaş arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Yaşlı olmasından dolayı göç konusunda tedirgindik. Yaren dün yuvasına geldi ve kondu. Herkeste heyecanlı bir bekleyiş vardı. Biz Yaren’i kayığa konmasından anlıyoruz. Bu sabah Yaren ile Adem amca kavuştu, Yaren kayığa kondu. Bu hikayeyi yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak için sosyal medyada da kampanya başlatıyoruz” diye konuştu.

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