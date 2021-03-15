Sufi yolu belgesel çekimleri İznik'te yapıldı

İstanbul'dan başlayıp Konya'da biten Sufi Yolu'nun çekimleri İznik'te gerçekleşti.

Türkiye’nin günümüzde yaşayan ve tarihte yetiştirdiği farklı yüzyıllarda yaşamış sûfî, şâir, âlim ve bilginlere ait mekanları yeniden canlandırmak, kültür ve inanç turizmi açısından farkındalık oluşturmak, manevî değerleri ve kültürel hazine zenginliğini gün yüzüne çıkarmak amacıyla tasarlanan Sufi Yolu İstanbul’dan başlayarak Konya’ya kadar doğa yürüyüşcülerine, bisiklet ve kültürseverlere unutamayacakları bir macera sunuyor.

Sufi Yolunun İznik'e a ait belgesel çekimi İznik gölü, İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rumi'nin Ebedi İstirahatgah'ında ve İznik Lefke Kapı'da gerçekleşti. İznik'te yapılan çekimlere İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Kemal Candar ve İznik Apart Pansiyon Sahibi Ali Karaman destek vererek yardımcı oldu.

Libya, Lübnan, Filistin ve Türkiye ortak projesi kapsamında, Abdulshakoor Al Akkad Yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve Semazen Alper Akçay'ın sanat ve tasavvufla derinleşen hayat yolculuğunda İstanbul' da başlayan Sufi Yolunun belgesel çekimleri Konya' da son bulacak. İznik'te çekimleri gerçekleştiren ekipler Bilecik'in Osmaneli ilçesine geçti.

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