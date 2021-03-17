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Hayat Bursa’daki gençlere güzel Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği 'Mobil Gençlik Kulübü' uygulamasıyla, gençlere ücretsiz internet, bir çok markada indirimli alışveriş ve online olarak şehrin geleceğine katkı imkanı sunuluyor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Gençlerin yanında olmaya, geleceğine katkı koymaya çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü altında gerçekleştireceğiz"

İHA

Hayat Bursa’daki gençlere güzel Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği 'Mobil Gençlik Kulübü' uygulamasıyla, gençlere ücretsiz internet, bir çok markada indirimli alışveriş ve online olarak şehrin geleceğine katkı imkanı sunuluyor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Gençlerin yanında olmaya, geleceğine katkı koymaya çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü altında gerçekleştireceğiz"

Bursa'da son aylarda gençlere yönelik yaptığı projeler ve etkinliklerle onların geleceğine katkı koyan Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya aldığı 'Mobil Gençlik Kulübü' uygulamasıyla, 1529 yaş altındaki gençlere hediye internetin yanı sıra, birçok markada indirimli alışveriş ve online olarak şehrin geleceğine katkı imkanı sunuyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Hayat Bursa'daki gençlere güzel" mottosuyla hayatı geçirilen Mobil Gençlik Kulubü uygulamasını sanatçı Eser Yenenler'in sunumuyla Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki toplantıyla tanıttı. Bursa'nın 3 milyon 101 bin nüfusa sahip olduğunu, bunun yüzde 66'sının 45 yaş altında olduğunu ifade eden Başkan Alinur Aktaş, "Bursa'nın çok genç nüfusu var. Gençler için bir şeyler yapabilmek adına değişik araştırmalar yaptık. Bu işi dertlendik. Özellikle seçim döneminde 6 konu başlığım vardı. Gençlere yönelik çalışmalarda bir tanesiydi. Gençlik modeli ve faaliyetler için projeler hazırladık. En kapsamlı ilk olacak Büyükşehir Gençlik Kulübü için bir araya geldik. Altyapı, fiziki yatırımlar, sosyal destek hizmetlerini sürdürüyoruz. Uyguladığımız projelerin yanında gençler için yaptığımız çok sayıda çalışma var. Medeniyet, dil, tarih araştırma kulüpleri, kamplar, atölyeler, şenlik, festival, sportif uygulamalar, liselerdeki gençlerden lisans eğitimi alanlara kadar dolu dolu zaman geçirecekleri etkinlikler hayata geçirdik. Bursa'da eğitimini sürdüren yerli yabancı gençlerin kültürel sanatsal eğitsel akademik çalışmalarına destek olduk. Gençlik merkezlerinde yerel, ulusal, uluslararası konuklarla buluşmalar, konferans, panel, müzik, şiir yarışmaları düzenledik. Artarak devam edecek. Üniversite gençlik toplulukları çalıştay seminerler, konferanslar yaptık. Bunlar tabi ki yetmez, fazlası lazım. Gezi programları düzenledik. Önümüzdeki döneme dair önemli çalışmalarımız olacak. Üniversiteye hazırlık sürecinde yüz yüze platformlarda gençlerin yanında olduk. İnterneti olmayan gençlere BUSMEK, gençlik merkezleri, kurs merkezlerini kullandırıyoruz. Çalışma hayatına atılan gençlere BUSMEK bünyesinde meslek branşı noktasında destekler veriyoruz. E spor turnuvası düzenledik. E spor merkezi merkezi inşa ediyoruz. E spor dünyada hızla yayılıyor. 4 milyon taraftar dünyada takip ediyoruz. Gençlerin önünü açmak kazançlar sağlamak istiyoruz. 21 branşımız var. Zaman zaman youtuber ve vlogerlar ile etkinlikler yapıyoruz. Ben de bu yoğunluk içinde twitter instagram facebookta takipçilerimizin ve şehrimizle alakalı konuları takip etmeye ve şehre değer katmaya çalışıyorum. Bu noktada gençlerimizin teknolojiyi doğru kullanabilmelerinin önünü açıyoruz. Youtube stüdyoları hazırlıyoruz. Gençlerin yanında olmaya, geleceğine katkı koymaya çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü altında gerçekleştireceğiz" dedi.
Uygulamanın detayları
Başkan Alinur Aktaş, uygulamayı 1529 yaş arasındaki gençlerin kullanabileceğini ifade ederken, "Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü mobil uygulamasını indiren genç kardeşlerimiz 4 GB ücretsiz internet paketine sahip olacaklar. Gençler onlarca markadan avantajlar kazanacaklar. Koray Spor'dan aldıkları tüm ürünler anında yüzde 15 indirimli olacak. BKM’den kitap merkezinden yüzde 10, Furpa'dan kasada anında yüzde 5 indirim kazanacak. Teleferik bizim gururumuz. Bir bilet alana bir bilet gençlerimize bedava olacak. Bursa'mızın değerlerinden BUDO'dan üç bilet alınca bir bileti de ücretsiz elde etmiş olacaksınız. Gençlerimiz ayda bir kez ücretsiz otopark kullanım hakkından yararlanacak. BURFAŞ tesislerimiz kasada yüzde 15 anında indirim yapacak. Bargello online alışverişlerde yüzde 25, Dermokil'den yüzde 16 indirim kazanacaksınız. Pegem Akadami eğitim kurumlarından yüzde 10 indirim gençleri bekliyor olacak. Rekor Müzik yüzde 7, Tesadüf Kafe yüzde 10 indirim, Ceylan fırın online yüzde 10 indirim, Soltek online alışverişlerde yüzde 10 indirim yapılacak. Ekstrem park var. Ücretsiz dağ kızağı ve yaptığı harcama kadar puan sağlayacak. Bursaspor Store yüzde 5 indirimli olacak. Ayrıcalık avantajlar her gün ilave edilecek. Gençlik Kulübü'nde gençlerin kazanacağı benzersiz ayrıcalıkların yanı sıra, işin en önemli kısımlarından birisi gençlerin şehirle yapacakları çalışmalar konusunda neyi arzulayıp beklediğine katkı koyacağız. Projeleri uygulamadan onlara soracağım. Gençlerin düşünceleri önemli. Benim hayalim ve heyecanım var ama ben 3 milyon 101 bin kişiden birisiyim. Onların düşüncelerini harekete geçirmek için, aldığımız uygulama bu çerçevede yapılıyor. Genç kardeşlerimizi yönetimin içine dahil etmiş oluyoruz. Bu platformdan çalışma öncesi staj imkanlarından da haberdar olmalarını arzu ediyorum. Bunları da sağlamış olacağız. Gençlerimiz, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Millet Kütüphanesi, Millet Bahçelerine ulaşıp bilgi alabilecekler. Anketlere katılıp şehrin geleceğine katkı koyacaklar. Siz gençler de mahalle gönüllüsü olarak bizlere katılabilirsiniz" diye konuştu.
Başkan Aktaş ve Eser Yenenler, çeşitli indirim noktalarında uygulama sayesinde indirimli alışveriş yapan tanınmış gençlere canlı bağlantı yaparak uygulamanın ilk testini gerçekleştirdiler. Ayrıca online olarak uygulamada ilk anket de gerçekleştirilirken, gençler en çok başkanla pes oynamayı istediklerini ifade ettiler.
Uygulamanın tanıtımının ardından kısa sürede binlerce kişi kulüp üyesi olup uygulamayı telefonuna indirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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