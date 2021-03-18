Çanakkale Zaferi'nin 106.yılına özel Limak Enerji'den kısa film

18 Mart'ta büyük bir mücadele örneği sergilenerek kazanılan zafer, sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın kaderini değiştirdi. Limak Enerji 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni Ezineli Yahya Çavuş’un yazdığı mektupla andı.

Limak Enerji, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılına özel hazırladığı kısa film ile başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazileri andı. Filmde, 25 Nisan 1915'teki Ertuğrul Koyu Çıkarmasında 67 askeriyle İngiliz kuvvetlerinin karaya çıkışını geciktiren Ezineli Yahya Çavuş’un Kıbrıs Gazisi torunu Mustafa Canbaz konuk edildi. Savaş sırasında ailesine göndermek için arkadaşına gaz lambası ışığında mektup yazdıran Yahya Çavuş’un canlandırıldığı filmle, 18 Mart Zaferi’nin ne denli fedakarlıklara sahne olduğu da vurgulandı.

Limak Enerji, bu topraklar uğruna şehit olan Yahya Çavuş’un hikayesi ve “Çanakkale’yi geçilmez kılanların anısına, saygı ve minnetle” sözleriyle de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde şehitler ve gazilere saygılarını sundu.

Limak Enerji’nin 18 Mart Çanakkale Zaferi kısa filmine sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor

https://www.facebook.com/limakuludag

https://twitter.com/limakuludag

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/limakuludag/

https://www.linkedin.com/company/limakuludag

https://www.youtube.com/channel/UCpSQAYsZ6s9bJVI9yL89Ag/videos

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.