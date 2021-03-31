Nilüfer'de su kesintisi

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dâire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde, Ataevler Mahallesi Ata Bulvarı, Gazi Osman Paşa Caddesi, Divan Sokak, Fuzûlî Caddesi, Umut Sokak, Cihan Sokak, Belde Sokak, Sedir Sokak, Nil Sokak ve Yılmaz Akkılıç Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 01.04.2021 tarihinde 10:00 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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