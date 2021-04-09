TOGG Gemlik Tesisi´nden 7/24 canlı yayın



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik Tesisi´nde devam eden çalışmalarının takip edilebilmesi için 7/24 kesintisiz bir biçimde sürecek canlı yayın başlattı.

TOGG, Gemlik Tesisi´nde devam eden inşaat çalışmalarını canlı yayın ile birlikte tüm dünyaya açtı. Gemlik Tesisi´nde süren inşaat çalışmaları, 'togg.com.tr' sitesindeki TOGG TV sekmesinden canlı olarak izlenebilecek. TOGG Gemlik arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, giriş ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Boya, gövde, montaj ve enerji birimlerinde soket altı kaide ve kolon betonları dökülmeye başlanan Gemlik Tesisi´ndeki şantiyede 900 kişi görev yapıyor. Şantiyedeki çalışan sayısının ilerleyen dönemde bin 500´e kadar çıkması bekleniyor.

TOGG Gemlik Tesisi´nde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi hedefleniyor. Gemlik Tesisi´nde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

Üst yapı çalışmaları devam eden Gemlik Tesisi´ndeki son durum ise şöyle; Boya Binası, temel altı su yalıtım işleri tamamlandı. Temel demir imalatlarının yüzde 85´i tamamlandı. Temel beton işlerinin yüzde 70`i tamamlandı. Kolon imalatları başladı. Gövde Üretim Binası; temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 85`i tamamlandı.Temel demir imalatlarının yüzde 50`si tamamlandı. Temel beton işlerinin yüzde 30`u tamamlandı. Soket imalatları başladı. Montaj binası; temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 70`i tamamlandı.Temel demir imalatlarının yüzde 35`i tamamlandı. Temel beton işlerinin yüzde 16`sı tamamlandı. Enerji Binası, temel altı su yalıtım işleri yüzde 100 tamamlandı. Temel demir imalatları yüzde 100 tamamlandı. Temel beton işleri yüzde 100 tamamlandı. Kolon imalatları başladı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-04-09 17:36:05



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