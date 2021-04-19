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Yurt dışından getirilen araçları parçalayıp, kazalı araçlarla birleştiriyorlarmış

DHA

Yurt dışından getirilen araçları parçalayıp, kazalı araçlarla birleştiriyorlarmış


Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da, yurt dışından Türkiye'ye sokulan lüks araçların parçalarını kaza yapan başka araçlara taktıkları iddia edilen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda yaklaşık 3 milyon lira değerinde lüks araç ve parçaları ele geçirildi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesinde M.A.´ya ait oto tamircisinde, Bulgaristan ve Gürcistan´dan ucuza satın alınarak yurda getirilen lüks araçların parçalandığı, bunların kaza yapan araçlarla birleştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.  Belirlenen  adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yurt dışından getirilen çok sayıda lüks araca ait farklı parçalar, bu parçaların birleştirildiği 2 lüks araç, çok sayıda parçalanmış araç iskeleti ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık  3 milyon olan araç ve parçalara el konulurken, iş yeri sahibi M.A. ile  B.S. ve Ö.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2021-04-19 12:10:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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