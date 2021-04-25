Akaryakıt istasyonları çevre için yarışıyor

Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması için çevre yatırımlarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, enerji tasarrufu ve çevre projelerinin özendirilmesi amacıyla 'Çevre dostu yeşil istasyon' yarışması düzenliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, akaryakıt, LPG, CNG satış istasyonlarında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin kurularak Sıfır Atık Projesi’nin yaygınlaştırılması, temiz enerjinin teşviki ve enerji tasarrufu gibi çevre projeleri üretilmesi konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla Dünya Çevre Günü’nde Çevre Dostu Yeşil İstasyon Yarışması düzenliyor. İkinci sınıf gayrisıhhi müessese kapsamında yer alan akaryakıt, LPG ve CNG satış istasyonlarının ruhsatlandırma ve denetim yetkisine sahip olan Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne akaryakıt istasyonları ile dinlenme tesislerini de dahil ediyor. AkaryakıtLPGCNG satış istasyonlarında istasyonun faaliyeti esnasında oluşabilecek tehlikeli, elektronik ve geri dönüşebilen atıklar ile yakıt almak ve dinlenme amaçlı uğrayan yolcuların alışveriş, yemeiçme, oto yıkamayağlama, lastikakü değişimi esnasında oluşturdukları atıkların uygun şekilde bertarafının sağlanması amacıyla gerekli sistemin kurulup kurulmadığı, ayrıca istasyonların çevrenin korunmasına yönelik yapmış olduğu tüm çalışmalar yarışma kapsamında değerlendirilecek. 17 ilçedeki tüm akaryakıt, LPG, CNG satış istasyonları ve dinlenme tesisleri www.bursa.bel.tr web sayfasındaki yarışmalar bölümünden yarışmaya başvuru yapabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve akademisyenlerden oluşan Yarışma Seçici Kurulu’nun evrak bazında ve tesiste yapacağı incelemelere göre değerlendirme sonucunda işletmelere birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülleri verilecek. Son başvurunun 17 Mayıs olduğu yarışmanın sonuçları, haziran ayında Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törenle kamuoyuna duyurulacak.

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