Bursaspor Divan Başkanlığı’ndan tarih açıklaması

Bursaspor’da 2230 Mayıs’ta gerçekleşecek Olağan Genel Kurul öncesi Divan Başkanlık Kurulu’ndan önemli bir açıklama geldi. Yapılan bildiride, başkan adaylarının 15 Mayıs Cumartesi günü listelerini tüzüğe uygun olarak, tutanak ile teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bilindiği gibi olağan seçimli genel kurulumuz, Bursaspor yönetim kurulumuzun, belirttiği ve yayımladığı şekli ile ilk genel kurul toplantımız, 22 Mayıs 2021, Cumartesi günü saat 11:00 de Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda, çoğunluk sağlanamadığı taktirde, 30 Mayıs 2021, Pazar günü saat 13:00 de aynı yerde gerçekleştirilecektir. Vilayet ve Dernekler masası ile yapılan istişareler neticesinde, Kulüp Derneğimizin, tüzük hükümlerine, sadık kalınarak, yapılması gerektiği çok açık biçimde belirlenmiştir. Başkalığa aday olacakların, genel kurulumuzun ilk toplantı tarihinden 7 gün önce, yani, 15 Mayıs 2021, Cumartesi günü, saat 13:00 den 17:00 ye kadar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’mizde bizzat Divan Başkalık Kurulumuza müracaat ederek, başkan adayının ve kurul listelerinin tüzüğe uygun olarak, tutanak ile teslim edilmesi gerekmektedir. Divan Başkalık Kurulumuzun, inisiyatif kullanma durumu maalesef kesinlikle söz konusu değildir. Seçim süreci, tüzük hükümlerine göre uygulanmak zorundadır. Saygılarımızla."

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