"Astımda ilaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılması önemli" Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz uyarı yaptı

Astım hastalarının uygun ilaç ve tedaviyle günlük yaşamlarına herhangi bir kısıtlama olmadan devam edebileceklerini belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, astımın kontrolünü de kolaylaştırdığını söyledi.

Dünya Astım Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, astımın akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ve ataklar ile seyreden kronik bir akciğer hastalığı olduğunu dile getirdi.

Hastalığın tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterdiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Dünyada yaklaşık 335 milyon, ülkemizde de yaklaşık olarak 4 milyon astım hastası bulunmaktadır. Astımın görülme sıklığı yıllar içinde giderek artmaktadır.” dedi.

Astım tedavisinde amacın hastalığın kontrol altına alınması ve sağlanan bu durumun idame ettirilmesi olduğu bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bu hastalığın tedavisi ile ilgili gerekli her türlü ilaç ve malzeme bulunmaktadır. Uygun ilaç tedavisiyle astımlılar iş ve okul dâhil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile herhangi bir kısıtlama olmadan devam edebilirler. Astım spor yapılmasına engel değildir. Astımlı hastalar doktorlarıyla paylaşarak ve çevresel tetikleyicilere dikkat ederek yürüyebilirler, hafif koşu yapabilirler, yüzebilirler. Birçok astımlı hasta performans sporlarını yapabilir” şeklinde konuştu.

Astımlı hastaların doktor tanılı besin alerjileri olmadıkça özel bir diyet yapmalarına gerek olmadığının altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, “Sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri astımlı hastalar için de geçerlidir. Obezitesi olan astımlı hastalarda doktor ve diyetisyen gözetiminde kilo vermeleri hastalıkların seyrini olumlu etkileyecektir. Yapılan araştırmalarda sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir” diye konuştu.

Astım kontrolünü güçleştiren etkenleri sıralayan Dr. Yavuzyılmaz, “İlaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılmaması, sigara dumanı, alerjenler ve kimyasallar gibi tetikleyicilere maruz kalmak ile obezite sayılabilir. Hastaların ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanılmasının, sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.

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