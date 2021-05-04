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Bursa'da bagajdaki dehşetin zanlıları yakalandı...(Düzeltme-Tekrar) Arkadaşını ilk önce boğarak öldürdü ardından da aracın bagajında bırakarak çürümesini sağladı

İHA

Bursa'da bagajdaki dehşetin zanlıları yakalandı...(Düzeltme-Tekrar) Arkadaşını ilk önce boğarak öldürdü ardından da aracın bagajında bırakarak çürümesini sağladı

Bursa’nın Kestel ilçesinde park halindeki araçta çürümüş cesedi bulunan 32 yaşındaki Sinan Sönmez'i kız meselesi yüzünden boğarak öldürdüğü öne sürülen Rus uyruklu Neriman Sarvarov ile ona yardımcı olduğu öne sürülen biri bayan 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, Bursa’nın Kestel İlçesi Cuma Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre mahalle sakinleri, park halindeki plakasız bir otomobilin bagajından kötü kokular geldiği gerekçesiyle polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, alınan savcılık kararıyla otoparka çekilerek otomobilin bagajını açtı. Bagaja açan ekipler, çürümüş erkek cesedi ile karşılaştı.
Yapılan incelemelerde cesedin Bursa’nın İnegöl ilçesinde 34 gündür haber alınamayan 32 yaşındaki Sinan Sönmez’e ait olduğu belirlendi. Cesedin bulunduğu otomobilin ile Sinan Sönmez’e ait olduğu ve plakalarının söküldüğü belirlendi. Ceset yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, araç ise emniyete çekildi. Bahse geçen sokak üzerinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken, aracı Rus uyruklu 29 yaşındaki Neriman Sarvarov’un getirdiği belirlendi.
Ölen şahsın en son kimlerle telefon görüşmesi yaptığının tespiti ve güvenlik kameralarından yola çıkan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.
Gözaltına alınan Neriman Sarvarov ifadesinde ‘önceden arkadaş oldukları Sinan Sönmez ile birlikte yaklaşık bir ay önce İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesinde ağaçlık alanda alkol alırken aniden küfürleşmeye başladıklarını, kendisinin önce yumruk atarak Sinan Sönmez’i araç içerisinde bayılttığını ve akabinde elleriyle boğarak öldürdüğünü ve cesedi bagaja attığını, daha sonra ise maktule ait aracı Kestel İlçesine götürerek terk ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.
Cinayet Bürosu dedektifleri olayla alakalı, Latife A., Sabit D., Alişan D., İsmail Ç. isimli şahısları da gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan 5 zanlı Acemler'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden İnegöl Adliyesi'ne sevk edildiler.

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