Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bulunan metruk binada yangın

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da Tarihi Hanlar Bölgesi´nde bulunan 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tarihi Hanlar Bölgesi´nde meydana geldi. 2 katlı metruk binada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-05-04 18:25:36
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