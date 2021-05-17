Ölü bulunan paraşütçünün son uçuşunu görüntülemiş (2)

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GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan ve 7 saat sonra cansız bedenine ulaşılan Muammer Yolcu (37) ilçe mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazına Yolcu'nun çok sayıda akrabası ve yakını katıldı. Yolcu, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanırken, eşi Büşra Yolcu ile annesi Kudret Yolcu´nun güçlükle ayakta durduğu görüldü. Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-05-17 20:23:13



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