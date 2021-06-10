Bursa'daki veriler Erzurum'da yedeklenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki veriler Erzurum'da yedeklenecek

İHA

Bursa'daki veriler Erzurum'da yedeklenecek

Bursa’da kurulu bulunan PenDC, Erzurum Atatürk Üniversitesi ile coğrafi veri yedekleme protokolünü imzaladı. Veri merkezleri arasında ilk olma niteliği taşıyan iş birliği ile üniversiteye gelir sağlanacak.
Bursa’da veri merkezi hizmeti sunan PenDC, yedekleme konusunda önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, ülke içerisinde farklı noktalarda coğrafi veri yedeklemesi yapabilmek için Erzurum Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezi (ATABAUM) ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Erzurum’daki törende Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile coğrafi yedekleme protokolünü imzalayan PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, üniversitelerde yedekleme altyapısının güçlü olması gerektiğini belirterek “Bilim yuvası olan üniversitelerimize maddi ve manevi katkı sağlayacak bütün iş birliklerine açığız. Protokol kapsamında Atatürk Üniversitesi’ne ücretsiz yedekleme hizmeti sağlayacağız. Olağanüstü durumlarda elimizdeki hiçbir veriyi kaybetmememiz gerektiği için farklı noktalarda yedekleme yapmayı hedefliyoruz. Yurt dışında İngiltere’de, Almanya’da ve Bulgaristan’da yedekleme merkezi noktalarımız hizmet veriyor. Türkiye’deki müşterilerimizin verilerini kanun gereği yurtdışına çıkaramadığımız için devlet üniversitelerimizde yedeklemeye karar verdik. ATABAUM’da kiraladığımız merkezde verilerimiz her gün otomatik olarak yedeklenecek ve kiralanan kabinler de üniversiteye maddi kazanç sağlamış olacak. İlerleyen zamanlarda daha fazla üniversite ile bu ağı genişletmek istiyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile neredeyse imza aşamasına geldik” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de veri yedeklemelerinin 5 üniversitede yer almasını hedeflediklerini söyleyen Murat Ünal, “Sektörümüzde üniversiteler ile ortak çalışmalar için girişimde bulunan ilk firma olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Üniversitelerimizin yedeklemelerini de merkezimizde barındırarak bu güç birliğinde karşılıklı fayda sağlamış olacağız” dedi. PenDC ile alanında ilk niteliğinde olan bir anlaşmaya imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da “Dijitalleşmenin baş döndürücü hızda ilerlediği bir dönemde özellikle üniversitelerin değişime ayak uydurması ve öncü olması çok önemli. Biz de bir ilke imza attığımız için ayrıca gururluyuz. Bu vesileyle verilerin yedekleneceği özel bölümlerden elde edilecek kira geliri ile devlet üniversitelerine katkı sağlamayı hedefleyen Sayın Ünal’a teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BUTTİM, elektrikli şarj istasyonuna talip
YEREL HABERLER BUTTİM, elektrikli şarj istasyonuna talip
Bulgaristan’dan gelen iş heyetinden BUSKİ’ye ziyaret
YEREL HABERLER Bulgaristan’dan gelen iş heyetinden BUSKİ’ye ziyaret
Uyum bozucu şemaların hayatınıza etkisini fark edin
YEREL HABERLER Uyum bozucu şemaların hayatınıza etkisini fark edin
(Özel) Humeyni’nin sürgün yıllarında Bursa’da kaldığı ev 20 milyona satılacak İran’ın eski ruhanî lideri Humeyni’nin Bursa’da kaldığı ev satılığa çıkarıldı
YEREL HABERLER (Özel) Humeyni’nin sürgün yıllarında Bursa’da kaldığı ...
Bursa'da aile sağlığı merkezlerinde aşılama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Bursa'da aile sağlığı merkezlerinde aşılama ...
Başkan Aydın: "Geçmiş ile geleceği birleştireceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Aydın: "Geçmiş ile geleceği birleştireceğiz"
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali ...
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan sevgisi
YEREL HABERLER Bedensel engelli Emir'in Erdoğan sevgisi
Marmara Denizinde müsilaj istilasındaki sularda can pazarı yaşandı
YEREL HABERLER Marmara Denizinde müsilaj istilasındaki sularda can ...
Keles’i dolu vurdu
YEREL HABERLER Keles’i dolu vurdu
Bursaspor’dan U18 Milli Takımı’na üç oyuncu davet edildi
YEREL HABERLER Bursaspor’dan U18 Milli Takımı’na üç oyuncu davet ...
Kavaklı riskli binalardan temizlenecek Dündar: “Kamulaştırma çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor”
YEREL HABERLER Kavaklı riskli binalardan temizlenecek Dündar: ...
Kayıp çiftçi, 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çiftçi, 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu
Salih Şeremet Ortaokulu öğrencilerinin TÜBİTAK sergisi büyüledi
YEREL HABERLER Salih Şeremet Ortaokulu öğrencilerinin TÜBİTAK ...
Yerel TV deposundan 350 bin liralık malzeme hırsızlığına 6 gözaltı
YEREL HABERLER Yerel TV deposundan 350 bin liralık malzeme ...
Baygın bulunan 8 aylık hamile Özlem, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Baygın bulunan 8 aylık hamile Özlem, kurtarılamadı
Karacabey’de yeni pazar yeri projesi geleceğe hitap edecek
YEREL HABERLER Karacabey’de yeni pazar yeri projesi geleceğe hitap ...
Red Bull Half Court’ta ilk eleme Bursa’da
YEREL HABERLER Red Bull Half Court’ta ilk eleme Bursa’da
Başkan Aktaş Dünya Çevre Gününde çöp topladı
YEREL HABERLER Başkan Aktaş Dünya Çevre Gününde çöp topladı
Çevre kirliliğine dikkat çektiler
YEREL HABERLER Çevre kirliliğine dikkat çektiler
Vali Canbolat yeni belediye binası şantiyesini inceledi
YEREL HABERLER Vali Canbolat yeni belediye binası şantiyesini ...
Bursa'ya 36 milyon liralık tarım yatırımı
YEREL HABERLER Bursa'ya 36 milyon liralık tarım yatırımı
İş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp, polis teslim etti
YEREL HABERLER İş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp, ...
Özel çocuklara tam zamanlı eğitim teklifi
YEREL HABERLER Özel çocuklara tam zamanlı eğitim teklifi